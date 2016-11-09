Vatanını 1 dolara satanlar

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "sanal dünya yalan dünya" diyerek hakim savcılara sosyal medya uyarısında bulunurken, HDP'li vekillere de "Sen hukukutanımıyorum diyorsan hukuksana kendini tanıtır" diye seslendi. Yeni hakim savcıların 15 Temmuz gazisi dönem birincisi de "Vatanını 1 dolara satanlarla mücadele edeceğiz. FETÖ'ye veya başka başka terör örgütlerine bağlı bir vicdan olursa o vicdandan hayır çıkmaz, adalet çıkmaz, doğru şey asla çıkmaz" dedi.
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