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Vatanını 1 dolara satanlar

Vatanını 1 dolara satanlar
Adalet Bakanı , "sanal dünya yalan dünya" diyerek hakim savcılara sosyal medya uyarısında bulunurken, HDP'li vekillere de "Sen hukuku tanımıyorum diyorsan hukuk sana kendini tanıtır" diye seslendi. Yeni hakim savcıların 15 Temmuz gazisi dönem birincisi de "Vatanını 1 dolara satanlarla mücadele edeceğiz. FETÖ'ye veya başka başka terör örgütlerine bağlı bir vicdan olursa o vicdandan hayır çıkmaz, adalet çıkmaz, doğru şey asla çıkmaz" dedi.
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  • 09 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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