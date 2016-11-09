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Belediye Başkanı tutuklandı

'ta, terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı tutuklandı.

Varto Belediye Başkanı tutuklandı

Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerince gözaltına alınan Ekinci, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Ekinci, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemede, "Terör örgütüne üye olmak", "Varto belediyesini zarara uğratmak" ve "İhalelerde usulsüzlük" suçlarından tutuklandı.

Varto Belediye Başkanı , savcılıkça yürütülen terör soruşturması kapsamında 4 Kasım'da gözaltına alınmıştı. Ekinci'nin ikameti, Belediye Kültür Merkezi ve DBP Varto ilçe binasında yapılan aramalarda terör örgütüne ait çok sayıda yazılı ve görsel doküman ele geçirilmişti.
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  • 09 Kasım 2016, Çarşamba 20:37
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