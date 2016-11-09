Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Faraşin bölgesinde bomba yüklenen minibüs, Van'ın Gürpınar İlçesi Oğuldamı Mahallesi Taşnacak mezrası ile Dolaylı mezrası arasında kalan bölgede terk edilmiş halde bulundu. Bomba yüklü minibüs, güvenlik önlemi alındıktan sonra imha edildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı istihbarat birimi ekipler, Şırnak'ta bir vatandaşa ait minibüsün gasp edildiğini ve Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Faraşin bölgesine götürüldüğünü, burada da patlayıcı düzeneği yerleştirildiği bilgisi üzerine kapsamlı bir çalışma başlattı. Bomba yüklü minibüsün Van'a gelmek üzere dün Faraşin bölgesinden hareket ettiği bilgisi üzerine de takibe başlandı. Yapılan kapsamlı takip sonucu bomba yüklü minibüs, Gürpınar ilçesi Oğuldamı Mahallesi Taşnacak mezrası ile Dolaylı mezrası arasında kalan bölgede terk edilmiş durumda bulunduğu belirtilerek şöyle denildi:



"İl Jandarma Komutanlığımıza bağlı istihbarat birimleri tarafından yürütülen çalışmalarda, Şırnak nüfusuna kayıtlı bir vatandaşımızdan bölücü terör örgütü mensuplarınca gasp edilen minibüsün Şırnak ili Beytüşşebap ilçesi Faraşin bölgesine götürülerek içerisine patlayıcı düzenek hazırlandıktan sonra ilimize getirilerek bombalı saldırıda kullanılacağı bilgisi edinilmiştir. Bomba yüklü aracın 08/11/2016 günü Faraşin bölgesinden hareket ettiği öğrenilmiş, yapılan takipte Gürpınar ilçesi Oğuldamı Mahallesi Taşnacak (Taşlıca) mezrası ile Dolaylı mezrası arasında kalan bölgede terk edilmiş vaziyette bulunmuştur. Olayla ilgili Gürpınar Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda yeteri kadar personel ve uzman ekiplerle araç üzerinde gerekli incelemeler yapılmıştır. Koltukları sökülen minibüste 3 jelikan bidon içerisine hazırlanmış 500 kg. amonyum nitrat ile güçlendirilmiş bomba düzeneği kurulduğu tespit edilmiş ve söz konusu araç gerekli güvenlik önlemleri alındıktan sonra yerinde imha edilmiştir."