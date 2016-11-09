Van'ın Başkale ilçesinde terör saldırısında biri emekli 3 güvenlik korucusu şehit oldu, bir vatandaş yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Valilikten yapılan açıklamada, ilçenin Eşmepınar Mahallesi mülki sınırları içerisinde saat 16.00 sıralarında sivil bir minibüse bölücü terör örgütü mensuplarınca silahlı saldırı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Minibüste bulunan 2 güvenlik korucusu, biri emekli güvenlik korucusu biri de sivil vatandaş olmak üzere toplam 4 kişi şehit olmuş, 2 sivil vatandaşımız ise yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımız tedavi altına alınmış olup, olayın faillerinin yakalanması çalışmaları ve olayla ilgili tahkikat sürdürülmektedir."