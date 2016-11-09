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'da hain saldırı!

'ın Başkale İlçesi'nde 'lı teröristler korucuları taşıyan minibüse uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Saldırıda 3 korucu ve 1 sivil vatandaş şehit oldu.

Vanda hain saldırı!

'ın Başkale ilçesinde terör saldırısında biri emekli 3 güvenlik korucusu şehit oldu, bir vatandaş yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Valilikten yapılan açıklamada, ilçenin Eşmepınar Mahallesi mülki sınırları içerisinde saat 16.00 sıralarında sivil bir minibüse bölücü terör örgütü mensuplarınca silahlı saldırı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Minibüste bulunan 2 güvenlik korucusu, biri emekli güvenlik korucusu biri de sivil vatandaş olmak üzere toplam 4 kişi şehit olmuş, 2 sivil vatandaşımız ise yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımız tedavi altına alınmış olup, olayın faillerinin yakalanması çalışmaları ve olayla ilgili tahkikat sürdürülmektedir."
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  • 09 Kasım 2016, Çarşamba 17:56
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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tom tom

doğuda teröre destek için amerikaya gerek yok İRAN var ermenistan yeter

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 09.11.2016 18:14
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