Van'ın Başkale ilçesinde terör saldırısında biri emekli 3 güvenlik korucusu şehit oldu, bir vatandaş yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
Valilikten yapılan açıklamada, ilçenin Eşmepınar Mahallesi mülki sınırları içerisinde saat 16.00 sıralarında sivil bir minibüse bölücü terör örgütü mensuplarınca silahlı saldırı düzenlendiği belirtildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Minibüste bulunan 2 güvenlik korucusu, biri emekli güvenlik korucusu biri de sivil vatandaş olmak üzere toplam 4 kişi şehit olmuş, 2 sivil vatandaşımız ise yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımız tedavi altına alınmış olup, olayın faillerinin yakalanması çalışmaları ve olayla ilgili tahkikat sürdürülmektedir."
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doğuda teröre destek için amerikaya gerek yok İRAN var ermenistan yeter
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