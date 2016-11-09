Tutuklu HDP'li vekillerle ilgili önemli gelişme!

Tutuklananan HDP 'nin 10 vekil ve serbest bırakılan 3 vekili için (tutuklama, adli kontrol ve yurdışına çıkış yasağı) kararlarının kaldırılması için 4 ildeki Sulh Ceza Hakimliklerine itiraz başvurusu yapıldı.
Tutuklananan HDP 'nin 10 vekil ve serbest bırakılan 3 vekili için (tutuklama, adli kontrol ve yurdışına çıkış yasağı) kararlarının kaldırılması için 4 ildeki Sulh Ceza Hakimliklerine itiraz başvurusu yapıldı.
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bunları sakın bırakmayın bırakırsan kaçacakları yer belli almanya Belçika dır
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