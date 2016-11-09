  1. Yargıtay kararı onadı!
  2. Çapkın serbest

Turgeneral

TSK’nın Hava İmamı olan , darbe gecesi Akıncı’da yakalandı. İlginç bir şekilde serbest kaldı. Sırra kadem bastı. Savcılık ise onun 18 yıllık seyahatlerini ortaya çıkardı. Firari Öksüz’ün ’cü generaller , ve ’le farklı tarihlerde ABD’ye gittiği saptandı!

Turgeneral
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (/ PDY) devlet içinde devlet kurmaya çalıştı. 15 Temmuz gecesi kanlı planlarını ortaya çıkardı. TSK içinde yuvalanan elemanları ile halkına bombalar yağdırdı. Darbe gecesinin en önemli noktalarından biri ise Ankara'daki Akıncı Üssü'nün bulunduğu Kahramankazan'dı. FETÖ'cü hainler, darbenin üssü olan Akıncı'da toplandı. O gece gözaltına alınanlar arasında adlı bir sivil de vardı. Sakarya Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan Öksüz, "Arsa bakmaya gelmiştim" deyip serbest kaldı. Öksüz sırra kadem bastı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ise konuyla ilgili soruşturma başlattı.

TEK TEK ARAŞTIRILDI
Cumhuriyet Savcısı Ramazan Dinç'in yürüttüğü soruşturmada Öksüz'ün seyahatleri incelenmeye alındı. Öksüz'ün 1999 yılından bugüne kadar ABD'ye yaptığı tüm seyahatler tek tek araştırıldı. Araştırmada Öksüz'ün FETÖ'cü askerlerle de sık sık yolculuk yaptığı kanıtlandı. Buna göre Öksüz, darbeden 1 yıl önce ABD'ye doğru yola çıktı. Yanında Genelkurmay eski 2'nci Başkanı ve darbe girişimi sonrası Jandarma Genel Komutanlığı'na atanan Yaşar Güler'in eski Özel Kalem Müdürü de vardı. İkilinin bu yolculuğu darbe girişiminden 1 yıl önce yani 2015 Haziran'da yaptıkları saptandı. Aynı gün aynı uçakla uçan Öksüz ve Tuner'in dönüşte de birlikte geldikleri ortaya çıktı. Öksüz'ün 18 yıllık uçuş bilançosuna takılan bir diğer kritik ismin de darbeden tutuklanan Genelkurmay eski Harekat Plan Daire Başkanı Tümgeneral Baki Kavun olduğu anlaşıldı. Adil Öksüz ile Kavun'un 2005 yılında aynı uçakla ABD'ye gittiği saptandı.

6 SİVİL EŞLİK ETMİŞ
ksüz'ün yolculuk listesinde yer alan bir başka önemli isim de darbeci general 'tü. FETÖ'nün 15 Temmuz gecesi yayınladığı sözde, "Yurtta Sulh Konseyi" bildirisinin altında imzası bulunan Mehmet Partigöç'ün bu ziyarete 2006 yılında katıldığı belirlendi. İkilinin aynı uçakla ABD'ye giderek örgütün elebaşı Fetullah Gülen'i ziyaret ettikleri anlaşıldı. Öte yandan darbe girişimi için ilk toplantının 27 Aralık 2015'te Ankara'da yaptığı belirlenen Öksüz'ün 31 Aralık 2015 ile 2016'nın Mart, Haziran ve Temmuz aylarında ABD'ye uçtuğu ortaya çıkarılmıştı. Bu yolculuklarda Öksüz'e tutuklu imamlardan Kemal Batmaz ile 6 sivilin daha eşlik ettiği tespit edilmişti.



REHİN ALMA İHANETİNİ ORGANİZE ETMİŞTİ
FETÖ darbe girişimi sırasında rehin alınan ve ardından düzenlenen operasyonla kurtarılan Kara Kuvvetler Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak ifadesinde, kendisini kaçıran ekibin başında Bünyamin Tuner'in olduğuna işaret etmişti. Çolak bu suçlamasını şu sözlerle savunmuştu: "Ellerimizi arkadan kelepçeli biçimde yerden kaldırıp ittirerek Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in odasına aldılar. İkinci Başkanın Özel Kalem Müdürü Albay Bünyamin Tuner'in tüm bu olanları içeride organize ettiğini gördüm."
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  • 09 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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