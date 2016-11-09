Tunceli Valiliği'nden akşam saatlerinde yapılan yazılı açıklamada, "Tunceli ile Ovacık arasında kalan bölgede devam eden operasyonlarda vatandaşların can ve mal güvenliğinin temini için 5442 iller idaresi kanunu uyarınca; ilimiz merkeze bağlı, Babaocağı Köyü, Dedeağaç Köyü, Pınar Köyü, Geyiksuyu Köyü, Atadoğdu Köyü, Kürekli Mahallesi, Karşılar Köyü, Darıca Mahallesi, Suvat Köyü, Dilek Köyü ve Sarıtaş Köyü, İlimiz Ovacık İlçesi Yenisöğüt, Çemberlitaş, Yoğunçam, Aşağıtorunoba, Yoncalı, Çayüstü, Yaylagünü, Güneykonak, Sarıtosun, Konaklar ve Akyayık köylerinde ve bağlı mahallelerinde 9 kasım 2016 günü saat 18.00'den itibaren ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Tunceli-Ovacık karayolu da ikinci bir emre kadar çift yönlü olarak trafiğe kapatılmıştır" denildi.