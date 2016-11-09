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’yi çaldılar

Tombili’yi çaldılar
Kadıköy Ziverbey'de bir kaldırım taşında verdiği pozuyla fenomen haline gelen kedi Tombili'nin i . 1 Ağustos'ta ölen 'nin, Change.org'da heykelinin yapılması için düzenlenen kampanyaya 17 bin imza atılmıştı. Heykeltıraş Seval Şahin'in yaptığı heykel, 4 Ekim'de dikilmişti. Dün o heykelin çalındığı haberi geldi. Belediye, hırsızlık olayını doğruladı.
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  • 09 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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