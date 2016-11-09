Takdirlik avcı

Ordu Üniversitesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Volkan Bal, önceki gün arkadaşlarıyla çulluk kuşu avlamaya gitti. Av sırasında Bal'ınkarşısına yaralı bir karaca çıktı.Avcı Bal, hemen karacanın kanayan yaralarına tampon yaptı. Ardındanyaralı hayvanı omuzlayıp tam 3kilometre yürüdükten sonra DoğaKoruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğüekiplerine teslim etti. Belgeli avcılık yaptığını belirten Volkan Bal, "Yaralı bir can var, kurtarmak için seferber olduk. Benim için her canlı değerlidir. Avcı doğada her şeyivurur değil, avcı doğayı korur.Avcı demek 'her şeyi öldürüyor'anlamına gelmesin" diye konuştu.
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