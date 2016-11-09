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Takdirlik

Volkan Bal, arkadaşlarıyla birlikte kuş avına çıktı. Av sırasında yaralı bir karaca buldu. Hayvanı 3 kilometre omzunda taşıyıp yetkililere teslim etti

Takdirlik avcı
Ordu Üniversitesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Volkan Bal, önceki gün arkadaşlarıyla çulluk kuşu avlamaya gitti. Av sırasında Bal'ın karşısına yaralı bir karaca çıktı. Bal, hemen karacanın kanayan yaralarına tampon yaptı. Ardından yaralı hayvanı omuzlayıp tam 3 kilometre yürüdükten sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Belgeli avcılık yaptığını belirten Volkan Bal, "Yaralı bir can var, kurtarmak için seferber olduk. Benim için her canlı değerlidir. Avcı doğada her şeyi vurur değil, avcı doğayı korur. Avcı demek 'her şeyi öldürüyor' anlamına gelmesin" diye konuştu.
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  • 09 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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