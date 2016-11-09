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müdür

Sapık müdür
Bursa'nın merkez Osmangazi İlçesi'ndeki 203 lise müdür ve yardımcılarının haberleşmek amacıyla kurdukları 'Okul Müdürleri Atama' adlı WhatsApp grubunda skandal bir olay yaşandı. Hürriyet Anadolu Lisesi Müdürü Ö.K., gruba erkek cinsel organının fotoğrafını gönderdi. müdür açığa alındı.
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  • 09 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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