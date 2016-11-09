Pompalı dehşet

İstanbul Esenler'de önceki akşam yol ortasında önü kesilen otomobilde bulunan Murat Yüksel (42) ve Seçkin Çetin (34), pompalı tüfekle saldırıya uğradı. Saldırgan ise olay yerinden yaya olarak kaçtı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Yüksel ile Çetin kurtarılamadı. Kaçış anı güvenlik kamerasına yansıyan saldırgan Emre A. (20) ise dün Esenler'deki evinde gözaltına alındı. Bu gelişmeyle birlikte cinayetin perde arkası netleşmeye başladı. Emre A.'nin saldırıyı Seçkin Çetin'den satın aldığı otomobilin devrinin yapılmadığı gerekçesiyle düzenlediği ortaya çıktı. Emniyetteki sorgusu tamamlanan Emre A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yüksel ve Çetin'in hayatını kaybettiği olaya ilişkin soruşturma sürüyor.