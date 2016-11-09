Pompalı dehşet

İstanbul Esenler'de önceki akşam yol ortasında önü kesilen otomobilde bulunan MuratYüksel (42) ve Seçkin Çetin(34), pompalı tüfekle saldırıya uğradı. Saldırgan ise olay yerinden yaya olarak kaçtı. Ağır yaralıolarak hastaneye kaldırılanYüksel ile Çetin kurtarılamadı. Kaçış anı güvenlik kamerasına yansıyan saldırgan Emre A. (20) ise dün Esenler'deki evinde gözaltına alındı. Bu gelişmeylebirlikte cinayetin perdearkası netleşmeye başladı. Emre A.'nin saldırıyı Seçkin Çetin'den satın aldığı otomobilin devrinin yapılmadığı gerekçesiyle düzenlediği ortaya çıktı. Emniyetteki sorgusu tamamlanan Emre A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yüksel ve Çetin'in hayatını kaybettiği olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
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