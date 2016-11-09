İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Evliya Çalışkan tarafından, şifreli yazışma uygulaması ''ByLock''u kullanan emniyet mensuplarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltına alınan ve hakimliğe sevk 36 polisin ifade işlemleri tamamlandı.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli 32'i polisin ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan tutuklanmasına, etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen 4 polis hakkında ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Adli kontrol hükümleri kapsamında, 4 polis hakkında yurt dışına çıkış yasağı kondu.



TUTUKLU SAYISI 210'E YÜKSELDİ

Soruşturmayı yürüten savcılığın "ByLock" kullanan şüpheli polisler hakkındaki sevk yazısında, FETÖ'yü diğer örgütlerden ayıran ve etkin kılan en önemli faktörün, istihbarat ve casusluk şebekesi gibi yapılanıp faaliyet göstermesi olduğu belirtilerek, kamu kurumunda çalışan örgüt mensuplarının elde ettikleri bilgileri ve temin ettikleri belgeleri, bağlı oldukları kişi aracılığıyla örgüte aktardıkları kaydedilmişti. Toplanan tüm bilgiler ve belgelerin, örgüt tarafından amaca uygun hale getirilip hedef alınan, hasım görülen kişi ve kurumların aleyhine kullanıldığı vurgulanan yazıda, örgütün yasal takibattan kurtulmak için, özel iletişim ve haberleşme yöntemleri kullandığı dile getirilmişti.

Yazıda, FETÖ tarafından geliştirilen "ByLock", "17-25 Aralık sürecinden sonra örgüt elebaşının 'tüm üyeler ByLock programı üzerinden görüşmeler yapsın, normal telefonla görüşme yapanlar hizmete ihanet etmiş olur' talimatıyla örgütün kullanmaya başladığı kriptolu haberleşme programı" olarak tanımlanmıştı.



Soruşturma kapsamında, ''ByLock'' programını kullandığı tespit edilen, aralarında 7 emniyet müdürü, çok sayıda amir ve başkomiserin de bulunduğu 178 polis tutuklanmıştı. Bugüne kadar 12 kişi de etkin pişmanlık yasasından faydalanarak adli kontrol hükümleri kapsamında serbest bırakılmıştı. Serbest bırakılan kişiler hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirilmişti.

Son kararla birlikte tutuklanan polis sayısı 210'a yükselirken, etkin pişmanlıktan yararlanarak serbest kalanların sayısı da 16 oldu.

Ayrıca savcılık kaynaklarından alınan bilgiye göre, etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen kişilerin, soruşturma makamına örgüt ile ilgili bilgi verdikleri ve söz konusu ''Bylock'' programını nasıl ve kimlerin yüklendiğine ilişkin bilgiler verdiği öğrenildi.