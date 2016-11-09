Tunceli il merkezi yakınlarındaki Bali Deresi Vadisi'nde, F-16 savaş uçakları desteğinde süren operasyon kapsamında etkisiz hale getirilen 1'i kadın 7 PKK'lı terörist arasında örgütün önemli 2 üst düzey yöneticisinin de bulunduğu belirtildi.
Tunceli Valiliği, 7 Kasım'da merkez Bali Deresi Mevkii'nde düzenlenen hava harekatı ardından güvenlik güçlerince bölgede operasyon ve arama-tarama faaliyeti yapıldığı belirtildi. Açıklamada 6'sı erkek, 1'i kadın olmak üzere 7 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği belirtildi. Ayrıca ortaya çıkarılan 2 sığınakta 2 adet M-16 piyade tüfeği, 2 adet BKC makinalı tüfek, 1 RPG-7 roketatar, 9 Kalaşnikof, 10 antitank mayını ele geçirildiği, etkisiz hale getirilen PKK'lın cesetlerinin Tunceli Devlet Hastanesine getirildiği belirtildi.
Valilik açıklamasında teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla bölgede operasyona devam edildiği belirtilirken, etkisiz hale getirilen PKK'lılar arasındaki 2'sinin örgütün sözde Tunceli Eyaletinin üst düzey yöneticileri olduğu belirtildi.
3 PKK'LI DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
ali deresi vadisi içinde 2 gündür devam eden operasyonda 3 PKK'lı teröristin daha etkisiz hala getirildiği belirtildi. Yetkililer, 2 gündür süren ve yoğun çatışmaların yaşandığı operasyona savaş uçaklarının da havadan destek verdiğini belirterek, böylelikle 2 günde etkisiz hale getirilen PKK'lı sayısının 10'a çıktığını söyledi. Operasyonda çok sayıda silah ve mühimmatın da ele geçirildiği belirtildi.
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