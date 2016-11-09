TSK'dan yapılan açıklamaya göre Tunceli'de düzenlenen operasyonda 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Aynı operasyonda 2 adet M-16 piyade tüfeği, 2 adet Biksi makineli tüfeği, 1 adet RPG-7 roket / atar, 9 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 6 adet RPG-7 roket / atar Mühimmatı, 11 adet el bombası ele geçirildi.

ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Valilik açıklamasında teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla bölgede operasyona devam edildiği belirtilirken, etkisiz hale getirilen PKK'lılar arasındaki 2'sinin örgütün sözde Tunceli Eyaletinin üst düzey yöneticileri olduğu belirtildi.