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'nın sözde üst düzey yöneticileri öldürüldü

Terörle mücadele kapsamında 'de 'ya yönelik yapılan operasyonda 10 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen PKK'lılar arasındaki 2'sinin örgütün sözde Tunceli Eyaletinin üst düzey yöneticileri olduğu belirtildi.

PKKya ağır darbe! Sözde üst düzey yöeticileri...

TSK'dan yapılan açıklamaya göre 'de düzenlenen operasyonda 10 'lı terörist etkisiz hale getirildi. Aynı operasyonda 2 adet M-16 piyade tüfeği, 2 adet Biksi makineli tüfeği, 1 adet RPG-7 roket / atar, 9 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 6 adet RPG-7 roket / atar Mühimmatı, 11 adet el bombası ele geçirildi.

ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Valilik açıklamasında teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla bölgede operasyona devam edildiği belirtilirken, etkisiz hale getirilen PKK'lılar arasındaki 2'sinin örgütün sözde Tunceli Eyaletinin üst düzey yöneticileri olduğu belirtildi.
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  • 09 Kasım 2016, Çarşamba 15:29
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