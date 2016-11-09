PKK yandaşları Londra'da camiye saldırdı

PKK yandaşları, Londra'da Diyanet İşleri Başkanlığına ait camiye saldırdı.

Terör örgütü PKK yandaşları dün gece yarısı Londra Diyanet Camisi'ne taşlı saldırıda bulundu. Saldırıda caminin bir cephesindeki bütün camlar kırılırken, saldırganlar caminin duvarına da terör örgütünün adını yazdı.

Diyanet Camisi, Türkçe konuşan toplumun yoğun olarak yaşadığı kuzey Londra'da, Hornsey bölgesinde bulunuyor.

Terör örgütü PKK sempatizanları geçen cumartesi günü Londra'da düzenledikleri yürüyüşte, çevrede bulunan 2 Türk vatandaşını darp etmiş, cuma günü de Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği önünde düzenledikleri protestoda elçiliğe taş ve yumurtalarla saldırmıştı.

Elçilik önündeki olayda, başına isabet eden bir cisim nedeniyle bir İngiliz polisi de hafif şekilde yaralanmıştı.