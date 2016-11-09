Pensilvanya'da Trump kazandı!

ABD'deki seçimlerin kaderini belirlemesi beklenen Pensilvanya eyaletinde de Cumhuriyetçi aday Donald Trump kazandı. FETÖ elebaşı Gülen'in yaşadığı Pensilvanya eyaletinden gelecek 20 delege, kazanan ismin belli olması açısından büyük önem taşıyordu.
Clinton, 20 delegeye sahip Pensilvanya'yı alarak farkı kapatmayı planlıyordu.
"BİRİNİ ALIRSAK BAŞKANLIĞI KAZANIRIZ" DEMİŞTİ
Demokrat Parti'nin başkan yardımcısı adayı Tim Kaine dün ABC'de yayınlanan Good Morning America programına verdiği röportajda; Florida, Ohio, Pensilvanya ve Kuzey Carolina gibi eyaletlerin kazanılmamasının büyük önem taşıdığını söylemişti. Memleketi Virginia'da oy kullanan Kaine, "Bu dört eyaletten birini alırsak, Hillary'nin başkan olacağını düşünüyorum" demişti.
Seçimlerde Demokratlar ile Cumhuriyetçiler arasında gidip gelen salıncak eyaletlerden Virginia'da ise Clinton kazandı.
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Şerefsizin aşağılık inananları hani bu hoşt herşeyi biliyordu , hani yukarı ile kankaydı . Pensilvanya da bizim gibi sizden tiksinmiş. Ben size fal açayım , geleceğinizi söyleyeyim. Sizin ifadenizi bile almadan tek tek arayıp , ev ev bulup işinizi bitireceğiz Clinton un köpekleri
ülen nereye gittiysen kuruttun bedduacı düzdaban
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