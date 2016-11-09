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'ta hedefleri imha edildi

Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarınca düzenlenen harekatta, bölücü terör örgütüne ait barınak, havan ve doçka mevzisi olarak kullanılan 4 hedef imha edildi

Kuzey Irakta PKK hedefleri imha edildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesine düzenlenen hava harekatında, bölücü terör örgütüne ait barınak ile havan ve doçka mevzisi olarak kullanılan 4 hedef imha edildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesine 17.13-17.50 saatleri arasında Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarınca hava harekatı düzenlendi.

Harekatta, bölgedeki bölücü terör örgütüne ait barınak ile havan ve doçka mevzii olarak kullanılan 4 hedef ateş altına alınarak imha edildi.

Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçakları emniyetle üslerine döndü.

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  • 09 Kasım 2016, Çarşamba 20:38
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