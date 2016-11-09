Kamuoyunda "kozmik oda" olarak bilinen Genelkurmay Ankara Seferberlik Bölge Başkanlığında 20 gün boyunca arama yaptıran ve meslekten ihraç edilen dönemin savcısı Mustafa Bilgili, Ankara'nın Cebeci semtinde yakalandı.

Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, yol kontrolü yapan Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı yunus ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurarak kimlik kontrolü yaptı.

Üzerinden "Abdullah Bilgili" adına kısmen tahrip edilmiş kimlik çıkan kişinin, parmak izi sorgulaması sonucu eski savcı Mustafa Bilgili olduğu belirlendi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen Bilgili, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

KOZMİK ODADA ARAMA YAPTIRMIŞTI

Kamuoyunda "kozmik oda" olarak bilinen Genelkurmay Ankara Seferberlik Bölge Başkanlığında 20 gün boyunca arama yaptıran Bilgili, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından hakkında gözaltı kararı çıkarılan savcılar arasında yer alıyordu. FETÖ'nün darbe girişiminin ardından kaçan Bilgili, o tarihten bu yana aranıyordu.

"Kozmik oda" olarak anılan soruşturma, Aralık 2009'da, dönemin Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'a "suikast düzenleneceği" iddiası üzerine başlatılmıştı.

Soruşturmada, meslekten ihraç edilen savcı Mustafa Bilgili'nin talebiyle bazı şüphelilerin görev yaptığı Ankara Seferberlik Bölge Başkanlığında, yarım asırlık "devlet sırrı" niteliğinde belgelerin bulunduğu 11 ve 16 numaralı odalarda dönemin Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi üye hakimi Kadir Kayan arama yapmıştı.

Yıllarca savcı Bilgili'de kalan dosya, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığındaki yeni iş dağılımının ardından görevlendirilen savcı tarafından, Mart 2015'te takipsizlik kararıyla sonuçlandırılmıştı. "Kozmik oda"da aramaya ilişkin işlemlerde imzası bulunan hakim ve savcılar hakkında soruşturma başlatan HSYK Başmüfettişliği de "kozmik oda" soruşturmasında görev yapan bazı polis, asker ve TÜBİTAK görevlilerinin usulsüz işlemler yaptıkları yönündeki delilleri Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına bildirmişti.

Başsavcılık da bu kişiler hakkında "FETÖ üyesi olmak" ve "askeri casusluk" suçlarından soruşturma başlatmıştı.