Kılıçdaroğlu yine çark etti

HDP'ye yönelik terör operasyonuna "seçimle gelen seçimle gider" diyerek karşı çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu kez tam tersi bir açıklama yaptı: Seçimle gelen, benhukukun üstündeyim diyemez, her istediğimiyaparım diyemez. Ben savcıya, hakimegitmem diyemez. Gidecek ifadesini verecek,savunmasını yapacaktır. Yargıdan kaçmakdeğil, yargı taraflı davranırsa eleştiririzama yargıdan kaçmayacağız. Belçika'da birmahkeme, PKK'ya 'terör örgütü değil' diyor.Sizde hiç vicdan yok mu...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.