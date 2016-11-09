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yine çark etti

Kılıçdaroğlu yine çark etti
HDP'ye yönelik terör operasyonuna "seçimle gelen seçimle gider" diyerek karşı çıkan CHP Genel Başkanı Kemal , bu kez tam tersi bir yaptı: Seçimle gelen, ben hukukun üstündeyim diyemez, her istediğimi yaparım diyemez. Ben savcıya, hakime gitmem diyemez. Gidecek ifadesini verecek, savunmasını yapacaktır. Yargıdan kaçmak değil, yargı taraflı davranırsa eleştiririz ama yargıdan kaçmayacağız. Belçika'da bir mahkeme, PKK'ya 'terör örgütü değil' diyor. Sizde hiç vicdan yok mu...
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  • 09 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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