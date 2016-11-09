İşte böyle

DHKP-C, PKK, PYD ve FETÖ Almanya için Türkiye'de terör faaliyetinde bulunanlar çok önemli. Türkiye'nin güçlenmesini engellemek için teröristlere kucak açan Almanya, artık hak ettiğini yaşamak zorunda. Buna son örnek geçtiğimiz günlerde yaşandı. Dışişleri Bakanı MevlütÇavuşoğlu'nun Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier'i telefonda bekletmesi gündem olmuştu. Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Igor Crnadak ile ortak basın toplantısı düzenleyen Çavuşoğlu, telefon krizi ile ilgili de konuştu. Çavuşoğlu, "Almanya bizim değil bize karşı olanların yanında. Türkiye düşmanlarını tolere ediyorlar. FETÖ'cüler neden Almanya'ya gitti, tesadüf değil. Teröre kucak açan Almanya'ya tepki gösteriyoruz. FETÖ'cülere en fazla kucak açan ülke Almanya. Türkiye'de çok yoğunuz, çok işimiz var. Burası ikinci sınıf bir ülke değil. Ne zaman uygun olursam o zaman görüşürüz" dedi. Çavuşlu'nun açıklamaları, sosyal medyada trend topic oldu:
* Çavuşoğlu, Almanlar'a gereken dersi verdi. Bundan sonra böyle. İşinize gelirse...
* Teröristleri besleyen Almanya bizim büyüklüğümüzü daha iyi anlayacak.
* Merkel olarak çağırılan şansölye bu haberleri iyi oku.
* Alman bakan da başbakan da cumhurbaşkanı da Türkiye'den gerekli cevabı alacak.
* Frank efendi, terör örgütlerine git ve ağla.
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