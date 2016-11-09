İnternet fenomeni kalbine yenildi

Bursa'da yaşayan sosyal medya fenomeni Anıl Ulu (17) dün göğsünde şiddetli bir ağrı hissetti. Durumu fark eden ailesi genci hemen hastaneye kaldırdı. Kalp krize geçirdiği belirlenen Ulu, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamadı. Ölüm haberini alan ailesi ve sevenleri yıkıldı. Anıl Ulu'nun cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.