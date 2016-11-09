  1. Ata toprağıyla buluşma zamanı
  2. Takdirlik avcı

İnternet fenomeni kalbine yenildi

İnternet fenomeni kalbine yenildi
Bursa'da yaşayan sosyal medya fenomeni Anıl Ulu (17) dün göğsünde şiddetli bir ağrı hissetti. Durumu fark eden ailesi genci hemen hastaneye kaldırdı. Kalp krize geçirdiği belirlenen Ulu, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamadı. Ölüm haberini alan ailesi ve sevenleri yıkıldı. Anıl Ulu'nun cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Etiketler: ,
  • 09 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar