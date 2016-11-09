ABD Başkanlık seçimini Donald Trump'un önde götürmesine hükümetten ilk değerlendirme Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan geldi.

Adalet Bakanı Bozdağ, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olan Bozdağ, "Gazete manşetiyle, anketlerle, televizyonlarla seçim kazanan kimse yok. Sonuçta oyu halk veriyor. Benim gördüğüm seçim stratejisi olarak Amerikan halkı kendi iradesinin yönlendirilmesine 'hayır' dedi diye düşünüyorum." dedi.