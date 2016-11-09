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Hükümetten 'deki seçimle ilgili ilk açıklama

Başkanlık seçimini Donald Trump'un önde götürmesine hükümetten ilk değerlendirme Adalet Bakanı Bozdağ'dan geldi.

Hükümetten ABDdeki seçimle ilgili ilk açıklama

Başkanlık seçimini Donald Trump'un önde götürmesine hükümetten ilk değerlendirme 'dan geldi.

Adalet Bakanı Bozdağ, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olan Bozdağ, "Gazete manşetiyle, anketlerle, televizyonlarla seçim kazanan kimse yok. Sonuçta oyu halk veriyor. Benim gördüğüm seçim stratejisi olarak Amerikan halkı kendi iradesinin yönlendirilmesine 'hayır' dedi diye düşünüyorum." dedi.
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  • 09 Kasım 2016, Çarşamba 10:56
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