Hükümetten AB 2016 Türkiye İlerleme Raporu'na yanıt

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Bakanlıkta, Avrupa Komisyonunun yayımladığı AB 2016 Türkiye İlerleme Raporu'na ilişkin basın toplantısı düzenledi.



Bakan Çelik, Avrupa Birliği'nin, Avrupa'nın kurucularının güçlü perspektiflerinin çok gerisinde olduğunu söyledi.



AB'nin şu aşamada gelecek perspektifi üreten bir kurum olmadığını dile getiren Çelik, "Özellikle bugünkü raporun Türkiye'nin AB birlikteliğini pekiştiren ve müzakere sürecinin önünü açan bir tarafının olması çok önemliydi. Çünkü uzun zamandan beri AB sadece bildiri yayımlayan bir kuruma dönüşmüştür." diye konuştu.



Yapıcı ve yol gösterici olmaktan uzak bir raporla karşı karşıya olunduğuna dikkat çeken Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Özellikle dünyayı ve Türkiye'yi anlama, Türkiye'nin terörle mücadelesini doğru bir şekilde değerlendirme konusunda, Türkiye'nin özellikle reformlar konusunda attığı ilerici adımları kıymetlendirme konusunda pek çok değerlendirme eksikliği söz konusudur. Bu rapor, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine hizmet etmeyen bir anlayışla yazılmış ve katılım müzakereleri perspektifinden uzak. Bizim esas ilişkilerimizin omurgasını katılım müzakereleri teşkil etmektedir. Dolayısıyla katılım müzakerelerinde nasıl ilerleyeceğimizi ifade etmeyen, farklı iş birliği alanlarında somut öneriler ortaya koymayan değerlendirmeler sadece retorik düzeyinde kalıyor. Gece gündüz bildiri yayımlıyorlar, değerlendirme yapıyorlar."

"UTANÇ VESİKASI"

Rapordaki açıklamaları değerlendiren Çelik, "PKK terör örgütüyle mücadelede orantısız güç kullanıldığı gibi bir ifadeyi kabul etmiyoruz. Bu orantısız güç kullanma ifadesi bu rapora nasıl girmişse Avrupa Birliği kurumları için utanç vesikasıdır." diye konuştu.