Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım dün Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yaklaşık 2 milyar liralık yatırımla yapılan ve aralarında Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nın da yer aldığı 88 tesisin toplu açılış töreninde konuştu. Erdoğan, özetle şöyle dedi:



Bu millete efendi değil, hizmetkar olmaya geldik. Eğer siyasetçi, yönetici oturduğu koltuğa güç katmıyorsa, koltuktan güç bekliyorsa ondan bir şey olmaz. Bizler her gece yatağa başımızı koymadan önce nefis muhasebesi yapmanın mecburiyeti içindeyiz. 'Bugün Hak için, halk için ne yaptın?' Bu soruyu kendimize sormakla mükellefiz.



Siyaset felsefemizin temeli budur. 1994 yılından beri sorumluluk üstlendiğimiz her alanda elde ettiğimiz başarıların sırrı da budur. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı'na, hükümetine saldırmak hiçbir siyasetçiye yakışmaz. Ondan sonra da 'Niye yargıya gidiliyor...' Nereye gidilecek? Herkes haddini bilecek. Bu ülkede vatana ihanet edenlerin, bu ülkede terör estirenlerin avukatlığına soyunanlar bunun bedelini ödemek, hesabını vermek durumundadır.



Biz milletimize güvendik, inandık. Sırtımızı örgüte değil, sadece ve sadece Hakk'a ve halka dayadık. Hamdolsun necip milletimiz de bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı, mahcup etmedi.



İşte 15 Temmuz gecesi olduğu gibi canını ortaya koyarak, tanklara, F-16'lara meydan okuyarak iradesine ve kendisi için çalışanlara sahip çıktı, bu millet.



DEAŞ denilen örgüt farklı isimlerde 11-12 yıldır Irak'ta, 4.5 yıldır da Suriye'de. PKK 1984'ten beri kanlı eylemlerini yürütüyor. FETÖ ise 50 yılı bulan bir hazırlığın ardından 3 yıldır tümü gücüyle ülkemize ve milletimize savaş ilan etmiş durumda.



Bölücü örgüt de lafa gelince demokrasiyi, hakkı, hukuku hiç ağzından eksik etmez. Ama döktüğü kanın haddi, hesabı yoktur. Ana muhalefet partisinin bildirisinde, kalkıyor sarayı ve iktidar partisini, ne yazık ki 'DEAŞ ile ve diğer terör örgütlerine yardım yataklık yapıyor' diye suçluyor. Bunlar nemenem bir anamuhalefet? DEAŞ'a karşı bu mücadeleyi en kararlı şekilde vereceksin, üstelik sen de bildiri yayınlayıp, burada, 'Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış' kabilinden bizi bastırmaya kalkacaksın.



BAŞKENTTE 88 TESİS AÇILDI

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yaklaşık 2 milyar liralık yatırımla yapılan ve aralarında Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nın da yer aldığı 88 tesisin toplu açılış töreni yapıldı. Başbakan Yıldırım, "Ankara'daki ulaşım çilesi sona eriyor. Bütün Keçiörenliler sevinecek ama iki genç üzülecek. Çünkü onlar yazdıkları tivitte diyor ki birbirlerine, aşkımız Keçiören metrosu gibi olsun, hiç bitmesin. Keçiören metrosu bitiyor ama sizin aşkınız hiç bitmesin gençler. Millet, vatan, bayrak sevgisi devam etsin" dedi.