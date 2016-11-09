Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme uygulaması "Bylock"u kullandıkları tespit edilen 44 polis, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından soruşturmanın yürütüldüğü Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcısı Evliya Çalışkan tarafından sorgulanan şüpheliler, "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla nöbetçi hakimliğe sevk edildi.



BYLOCK KULLANDIKLARI TESPİT EDİLDİ

Hakimliğe gönderilen sevk yazısında, "Gözaltına alınan şüphelilerin şifreli yazışma uygulaması 'ByLock'u kullandığı, bu program üzerinden örgüt liderinden ve örgüt yöneticilerinden emir, talimat aldıkları ve bu şekilde üzerlerine atılı FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün üyesi olmak suçunu tereddüte meydan vermeyecek şekilde ika ettikleri anlaşılmıştır" ifadelerine yer verildi.

TUTUKLU POLİS SAYISI 210'A YÜKSELMİŞTİ

Soruşturma kapsamında, "Bylock" programını kullandığı tespit edilen, aralarında emniyet müdürleri, amir ve başkomiserin de bulunduğu 210 kişi tutuklanmıştı. 16 polis de, etkin pişmanlıktan yararlanarak serbest bırakılmıştı.