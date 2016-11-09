FETÖ dünya için tehdit oluşturuyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen "Yaşlı ve Engellilerin İstihdama Katılımının Artırılması" konulu çalıştayın açılışında, "Japonya'da eğitim, kültür ve ticari sektörlerde faaliyet gösteren FETÖ ile bağlantılı 15 kuruluş olduğunu bilmekteyiz. Bunların faaliyetlerinin durdurulmasını bekliyor, güvenlik için tehdit olduklarını bir kez daha hatırlıyoruz" dedi.



Müezzinoğlu, Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen "Yaşlı ve Engellilerin İstihdama Katılımının Artırılması" konulu çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye ile Japonya'nın Asya'nın doğu ve batı uçlarında yer alan, ortak paydalara sahip dost ülkeler olduğunu ifade etti.

İki ülke arasındaki tarihi ilişkilerin 2013'te "stratejik ortaklık" düzeyine yükseltilerek, önemli bir seviyeye geldiğini belirten Müezzinoğlu, Türkiye ile Japonya arasında Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın imzalanmasına yönelik 2014'te başlayan müzakere sürecinin devam ettiğini anımsattı.

Türkiye'nin işsizlikle mücadeleye büyük önem verdiğini ve 2009'a kıyasla 2012'de OECD ülkeleri arasında işsizlik oranını en çok azaltan ülke olmayı başardığını vurgulayan Müezzinoğlu, şöyle konuştu:

"Burada en kilit noktalardan birisinin, istihdamı beraberinde getiren büyüme politikalarının doğru uygulanması olduğuna inanıyoruz. Kırılgan kesim veya dezavantajlı gruplar olarak tabir ettiğimiz, yaşlılar ve engellilerin ekonomiye ve üretime katkı sağlayabilecekleri olanaklara kavuşturulmalarını ülke olarak özellikle önemsiyoruz. Bu sebeple, bu kesimlerin işgücü piyasasından uzun süre uzak kalarak makro ölçekte dengeleri değiştirebilecek bir potansiyele sahip oldukları bilinciyle hareket ediyoruz. Politikaların doğru oluşturulması denildiğinde ise benzer sorunları yaşamış diğer ülkelerdeki muadil kuruluşlarla tecrübe paylaşımı, süreci çok etkin kılarak zaman ve kaynak israfının önüne geçilmesini sağlamaktadır."

Türkiye'nin yalnızca batıdan, doğudan öğrenen bir ülke olmadığının altını çizen Müezzinoğlu, "Biz aynı zamanda kendisinden öğrenilen, yükselen bir güç olarak yeniliği ve değişimi önceleyen bir ülke konumundayız. Bu bağlamda, Türkiye'nin güçlü kurumlarından olan İŞKUR da başarılı uygulamalarıyla etkin, verimli, görünür, sonuç odaklı ve dünya tarafından model alınan bir kurum olarak kendi yerini almıştır. Bugün İŞKUR, WAPES'in başkanı olarak esasında tüm ülkemiz için önemli bir vizyonu da işaret etmektedir. Bu vizyon çerçevesinde her daim dünyanın bir parçası olmak ve yeri geldiğinde örnekler sunabilmek, aynı zamanda Türkiye'nin ve İŞKUR'un bir zenginliğidir." değerlendirmesini yaptı.

"JAPONYA'DA FETÖ İLE BAĞİLANTILI 15 KURULUŞ VAR"

Türkiye'nin daha güzel, daha adil, daha demokratik ve daha huzurlu bir dünya için politika ürettiğini belirten Müezzinoğlu, Türkiye tarafından yapılan çağrıların Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Yurtta sulh, cihanda sulh" sözleri ile hedeflediği bir dünya düzeni olduğunu söyledi.

Bakan Müezzinoğlu, izlediği barış politikaları nedeniyle Türkiye'nin kimi zaman yargı, kimi zaman terör, kimi zaman da orduya sızmış yapıların saldırısına uğradığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 3 ay önce ordumuzun içine sızmış bulunan Fetullahçı Terör Örgütü mensubu bir grup terörist, milletimizi, demokrasimizi ve bağımsızlığımızı hedef alan bir darbe girişiminde bulundu. Bu yapı dünyanın dört bir yanına yayılmış durumdadır ve büyük bir tehlike olarak karşımızdadır. Türkiye olarak tek başımıza değil, dünya olarak mücadele etmemiz gereken sinsi ve planlı bir yapıdır. Japonya'da eğitim, kültür ve ticari sektörlerde faaliyet gösteren FETÖ ile bağlantılı 15 kuruluş olduğunu bilmekteyiz. Bunların faaliyetlerinin durdurulmasını bekliyor, güvenlik için tehdit olduklarını bir kez daha hatırlıyoruz. Madem ki terör küresel bir sorundur, öyleyse ülkemizin bu mücadelesine dost devletlerden destek beklemek de hakkımızdır diye düşünüyorum."

Bakan Müezzinoğlu'nun yarın ve ertesi gün de sürecek Japonya temaslarına, İŞKUR Genel Müdür Vekili Mehmet Ali Özkan da eşlik ediyor.