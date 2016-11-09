Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNR EXPO Fuar Merkezi'nde düzenlenecek MÜSİAD EXPO ve 20. Uluslararası İş Forumu Kongresi'ne katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada AB'ye ve HDP'ye sert mesajlar gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan HDP'li vekillerin tutuklanmasına ilişkin, "Biz kapıları açtık, gelin dedik ne yapacaksanız siyasette yapın. Anladılar mı bunu, anlamadılar? Adamlar parlamentoya girdi devlete meydan okuyor ya… Sen diyor "beni sorguya çağıramazsın" Kimsin sen ya? Dokunulmazlığın kaldırılmış, elbette yargı seni sorgulayacak. Bizim arkamızda PKK var dediniz, PYD var dediniz, YPG var dediniz. E gelsin onlar sizi kurtarsın. Bizim arkamızda terör örgütleri yok, bizim arkamızda hak var halk var" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları:

MÜSİAD'ın faaliyetlerini yakından ve takdirle takip ediyorum. MÜSİAD yurt içinde ve yurt dışında ülkemize katkı vermenin çabası içindir. MÜSİAD yönetimini ülkelerine ve milletlerine sahip çıktıkları, helal kazanmanın peşinde oldukları için tebrik ediyorum.Gerek İş Forumu oturumları, gerek fuarda katkı sağlayacakları tebrik ediyorum. Yurtdışından gelen misafirlerimize Türkiye'ye güvendikleri için teşekkür ediyorum.



ONCA BADİREYE RAĞMEN...

Türkiye geçtiğimiz 14 yılda özellikle ekonomi alanında tarihi bir başarı ortaya koydu.Geçtiğimiz 3 yılda onca badireye rağmen büyüme rakamlarımız dünyanın üstündeydi. Bu yıl Türkiye 15 Temmuz'daki darbe girişiminin yanı sıra çeşitli terör örgütlerinin bir çok eylemine maruz kaldı. Tüm bunlara rağmen Türkiye dev projeleri ardı ardına açtı ve yenilerinin çalışmalarına başladı.



DEV PROJELER

İzmit Körfez Geçişi'ndeki Osmangazi Köprüsü'nü 30 Haziran'da hizmete açtık. 9 milyar dolarlık proje... 3. gerdanlığımız Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü de hizmete soktuk. Bu da 3 milyar dolarlık bir projedir. İstanbul Boğazı'nın altındaki Marmaray'ı 29 Ekim 2013'te tamamlamıştık. 166 milyon insan Marmaray'ı kullanmış bulunuyor. Boğazın altından bu kez çift katlı araçlar için inşa ettiğimiz Avrasya Tüneli'ni 20 Aralık'ta açıyoruz. Diğer önemli projede Kars Tiflis Demiryolu projesidir. Bu hatla İpekyolu canlandırılacak, Londra'dan Pekin'e kesintisiz ulaşım sağlanacak.

Yenilerinin de adımlarını atıyoruz. Tekirdağ Çanakkale Balıkesir Otoyolu parçası 1915 Çanakkale Köprüsü yeni projelerden biri ve 1 numara olacak. Temelini Çanakkale Zaferi'nin 101. yıldönümünde atacağız. Dev projeler devam ediyor. Kanal İstanbul var ki, dünyada eşine az rastlanır bir proje olacak. Bu proje ile ilgili ön hazırlıklar devam ediyor. Yeni Havalimanımız dünyanın en büyüğü olacak. İnşaat bedeli 12 milyar dolar olan bu projeden devlet olarak 25 yılda 25 milyar dolar gelir elde edeceğiz. 2018'in ilk çeyreğinde ilk etabını açıyoruz. 150 milyon yolcu kapasitesine sahip olacak. 2023 yılında bitecek. Toplamda 41 bin yatak kapasitesi 10 milyar dolarlık yatırım bedeli ile şehir hastaneleri projemiz de önemli bir yatırımdır.



HEDEF AFRİKA

MÜSİAD'ın bu etkinliğinde de Afrika ve Asya'ya özel önem verildiğini görüyorum. Batılı zihinlerin doğu veya şark meselesi çok önemlidir. Doğru yoldasınız. Aynı kararlılıkta devam edin. Biz Afrika'yı 2005 yılında Afrika yılı ilan edip yoğunlaştık. 12 büyükelçiliğimiz vardı. Şimdi 39. Hedef tüm Afrika'ya açmak. Burada kışken, ben Afrika ülkelerini dolaşacağım, yoğunlaşıyorum.

MALUM YAPIYI ORTADAN KALDIRMAK İÇİN...

MÜSİAD'ın bu etkinliğinde de Afrika ve Asya'ya özel önem verildiğini görüyorum. Batılı zihinlerin doğu veya şark meselesi çok önemlidir. Doğru yoldasınız. Aynı kararlılıkta devam edin. Biz Afrika'yı 2005 yılında Afrika yılı ilan edip yoğunlaştık. 12 büyükelçiliğimiz vardı. Şimdi 39. Hedef tüm Afrika'ya açmak. Burada kışken, ben Afrika ülkelerini dolaşacağım, yoğunlaşıyorum. Malum yapıyı oradan da kaldırmak için MÜSİAD Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte adım atmalıdır. Batı'nın Doğu'ya bakışını hala oryantalizm anlayışı kaplıyor. Batılı için Doğulu demek kapalı düşüncenin temsilcisi demektir. Doğu'nun beklenti ve anlayışının hiçbir yeri yoktur. Ne yaparsanız yapın Batı'nın gözünde ikinci sınıf olmaktan kurtulamazsınız. Israrla devam ettiğimiz AB'ye üyelik sürecimizde yaşıyoruz.

UYARIYORUM ÇOK KÖTÜ VURACAK

Bu ülkenin içinde yaşayan PKK'nın parlamentodaki uzantılarına yönelik yargının attığı bir adım var. Burada dokunulmazlık kalktı mı, kalktı. Yargı üzerine düşen görevi yapıyor. Bunların bir kısmı kaçıp Batı'ya , Avrupa'ya gitti. Buradan kaçan teröristlere kim kapılarını açıyor, Başbakanlar, Cumhurbaşkanları... Acaba Türkiye oradan kaçan teröristlere kapısını açsa bunların duruşu nasıl olur merak ediyorum. Buradan uyarım bu sizi bumerang gibi vuracak, hem de çok kötü vuracak.Hem PKK'yı terör listesine koyacaksın, hem teröristlere kapını açacaksın. Bu ikiyüzlülüktür.



BATI'YA REST: GEÇ KALDINIZ

Utanmadan sıkılmadan ne diyorlar Türkiye'nin AB üyeliği gözden geçirilmeli. Geç kaldınız, hemen gözden geçirin. Ama gözden geçirdiğinizde nihai kararınız verin. Biz terörle mücadeleyi sonuna kadar vereceğiz. Biz yüzlerce, binlerce şehit verdik, bunu görmezden gelemeyiz.

GELSİN PYD/PKK KURTARSIN SİZİ

Dokunulmazlığın kaldırılmış. Tabii ki yargı seni sorgulayacak. Sen aynen normal bir vatandaş gibisin bunun hesabını vereceksin, vermezsen bedelini ödeyeceksin. Siyasi parti liderleri bile gidiyor aynen ifadesini veriyor. Siz meydan okudunuz bizim arkamızda PKK, YPG, PYD var dediniz, gelsin onlar sizi kurtarsın. Bizim arkamızda terör örgütleri yok bizim arkamızda halk var Hakk var, farkımız bu. Kendileri her türlü adımları atar. Gereken önlemleri sert biçimde alırken bizimkini engellemeye çalışyorlar, bu tavır yeni değil.

ŞİMDİ DERTLERİ BU

Türkiye'nin sabır taşı sürekli test edilmiştir. Bunu aynı şeyi tekrar yaşıyoruz. 3 milyon mülteci var ya bu kez bu yüzden erteliyormuş. 3 milyon mülteciyi biz nereye koyacağız, şimdi dertleri bu. Onun için nihai noktayı koyamıyorlar. Suriyelilere karşı tutumu Batı'nın yüzünü göstermesi açısından belli oldu. Suriyeli vatandaşlar devlet terörü ile hayatını kaybetti. 12 milyon insan yerinden yurdundan oldu.



NAZİ'NİN KENDİSİ SİZSİNİZ

Suriye halkı özgürlük mücadelesinde yalnız bırakıldı. Her türlü silahı kullanmaktan çekinmeyen bir rejimin insafına terkedildi Suriyeli vatandaşlar. Hangi ülke bu teröristlere silah veriyor bunları da biliyoruz. Son günlerde bize insan hakları ve demokrasi dersi veren Batılı vicdan onbinlerce insan için bir damla gözyaşı döktü mü? Avrupa'ya ulaşan her türlü istismara mağruz kalan göçmenler için harekete geçmeyenler bize karşı aslan kesildi. Ellerinden damlayan kana aldırmadan bize Nazi benzetmesi yapıyorlar. Varsa yoksa Nazi, ta kendisi sizsiniz. Hatta daha da ileri gidip siyasi sığınmacı adı altında kim gelirse bağrına basacaklarını ifade ediyorlar. Nazi zihniyeti Doğu'da değil, Batı'da ortaya çıkmış felaketlere neden olmuş bir zihniyettir. Kaynağı Doğu değil Batı'dır.

TERÖRİSTLERİ ALINCAYA KADAR TERÖR MAĞDURLARINI ALIN

Irkçı partiler Avrupa'da merkeze oturmuşken hezeyanın göstergesidir. Dönerci cinayetleri denilerek üstü kapatılan cinayetlerin hesabını vermeyenler bize dil uzatamaz. Madem Avrupa'da birileri kim gelirse kucak açmaya hazırız diyorlar, gelin hayırlı bir iş yapın. Terör destekçilerini değil, Suriyeli mazlumlara Afrikalı mağdurlara kucağınızı açın.İmkanlarınız teröristlere kapılarınızı açacak kadar genişse neden mültecilere kapılarınızı açmıyorsunuz. Madem ülkenize birilerini kabul edecekseniz teröristleri değil, terör mağdurlarını alın. Canileri baştacı edenlerin birkaç milyon mülteci ağırlamak için de çalışmaları vardır. Afrikalı Asyalı Ortadoğu'luları zerre kadar umursamadıklarını biliyoruz.



AVRUPA SARAYLARINDA AĞIRLANAN TERÖR YARDAKÇILARI...

Kendi ülkesinde sağa sola hırlayan terörist yardakçılar da Avrupa'daki saraylarda süklüm püklüm ağırlanmaktan memnuniyet duyuyorlar herhalde. Dikkat edin bizi eleştiren çevreler Türkiye'de PKK'lı teröristler tarafından 800'e yakın güvenlik görevlimizi sivil vatandaşımızı hiç görmezler.



DÜNYAN BEŞTEN BÜYÜKTÜR

Batı'yla asla gözden çıkarmayacağımız ilişkilerimiz var. Endişelerimiz bu bakımdan samimidir. Ama tekliflerimiz de samimidir. Demokrasi adı altında terör destekçiliğine karşı çıkarken muhattaplarımızın geleceğini de düşünüyoruz. BM Genel Kurulu'nda dünya 5'ten büyüktür dedik. Ve 196 ülkenin yaşadığı bu dünyada 196 ülkenin kaderini bir ülkenin 2 dudakları arasına mahkum edemezsiniz. 2. Dünya Savaşı sonrasındaki şartlar bugün yok. Yeniden reforme etmek suretiyle BM Konseyi'nde tüm dünya yer alsın 20 ülke mi, 20 ülke, bunlar orada yer alsın. Yakaladıkları bu fırsatı teperler mi tepmezler, bu yüzden istemiyorlar. Daimi geçici olmayacak, 20 üyenin 20'si de daimi olacak. 2 yıl sonra 10'u değişir, 10'u kalır. 10-10 değişmek böyle bir süreç devam ettirilir. Her ülke ben de orada varım der.