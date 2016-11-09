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Erdoğan, Trump ile görüştü!

Erdoğan, 'nin 45. Başkanı seçilen Trump'ı telefonla arayarak tebrik etti. Erdoğan ve Trump, görüşmede, ikili ilişkileri daha da geliştirmenin yanı sıra başta terörle mücadele olmak üzere, bölgesel ve uluslararası konularda iş birliği hususunda kararlılıklarını vurguladı.

Erdoğan, Trump ile görüştü!

, 'nin 45. Başkanı seçilen 'ı telefonla arayarak kutladı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'deki başkanlık seçimlerini kazanmasından dolayı tebriklerini ilettiği Trump'a, üstleneceği görevde başarılar diledi.

Türkiye ve ABD'nin karşılıklı saygı, müşterek çıkarlar ve ortak değerler temelinde buluşan iki müttefik olduğuna dikkati çeken Erdoğan, önümüzdeki süreçte ikili ilişkilerin hep birlikte daha da güçlendirileceğine inandığını ifade etti.

Samimi bir atmosferde geçen telefon görüşmesinde Erdoğan ve Trump, ikili ilişkileri daha da geliştirmenin yanı sıra başta terörle mücadele olmak üzere, bölgesel ve uluslararası konularda iş birliği hususunda kararlılıklarını da vurguladı.
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  • 09 Kasım 2016, Çarşamba 23:14
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