Erdoğan, Trump ile görüştü!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin 45. Başkanı seçilen Donald Trump'ı telefonla arayarak kutladı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'deki başkanlık seçimlerini kazanmasından dolayı tebriklerini ilettiği Trump'a, üstleneceği görevde başarılar diledi.

Türkiye ve ABD'nin karşılıklı saygı, müşterek çıkarlar ve ortak değerler temelinde buluşan iki müttefik olduğuna dikkati çeken Erdoğan, önümüzdeki süreçte ikili ilişkilerin hep birlikte daha da güçlendirileceğine inandığını ifade etti.

Samimi bir atmosferde geçen telefon görüşmesinde Erdoğan ve Trump, ikili ilişkileri daha da geliştirmenin yanı sıra başta terörle mücadele olmak üzere, bölgesel ve uluslararası konularda iş birliği hususunda kararlılıklarını da vurguladı.