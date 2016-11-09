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Engelsiz tur

Engelsiz tur
İstanbul'da yaşayan ortopedik engelli emekli memur Mustafa Akça, Avrupa'dan Asya'ya, Amerika'dan Avustralya'ya 4 kıtada 50 ülkeyi tek başına dolaştı. Yeni ufuklara yelken açan Akça, bu tutkusunu şöyle anlattı: "Emekli olduktan strateji değiştirerek, önce uzak ülkeleri gezmeye başladım. Uzak ve pahalı oldukları için gelirim varken önce uzak ülkeleri geziyorum. Sonra yakın ülkeleri gezeceğim. 10 yıldır geziyorum. Su ana kadar 50 ülkeyi gezdim. Seyahat aşkı bütün her şeyi aşıyor. Engel benim için engel değil." Dil meselesini 'Tarzanca' konuşarak aştığını belirten Akça, Hong Kong'ta başlayacağı 5 ay sürecek yeni seyahati için Atatürk Havalimanı'ndan havalandı.
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  • 09 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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