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’lı terörist enselendi

DEAŞ’lı terörist enselendi
İstanbul polisi üyesi bir erkek teröristi yakalamak için harekete geçti. Teröristin Esenyurt Fatih Mahallesi'nde kaldığı belirlendi. Teröristi gözaltına almak için tespit edilen adrese dün baskın düzenlendi. Ekipleri karşısında gören DEAŞ'lı teröristin eşi panikledi. Kendisini balkondan atarak intihar etmeye yeltendi. Bu sırada aranan terörist de ele geçirildi.
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  • 09 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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