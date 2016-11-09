İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosunca yürütülen soruşturma çerçevesinde ifade alma işlemleri sürüyor. Bu kapsamda savcılığın talimatı üzerine Kıraç ile Zelyut'un emniyette tanık sıfatıyla ifadesine başvurulduğu belirtildi.

Soruşturma kapsamında gazetenin bazı eski yönetici ve yazarlarının da ifadesinin alınacağı öğrenildi.

Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarları hakkında "PKK/KCK ve Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) terör örgütlerine müzahir oldukları" iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu'nun da aralarında bulunduğu 9 kişi tutuklanmıştı. Yine gazetenin yazarlarından Hikmet Çetinkaya ve Aydın Engin sağlık ve yaş durumları dikkate alınarak serbest bırakılmıştı. Aynı dosya kapsamında, Can Dündar ve gazetenin İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay'ın yurt dışında bulundukları gerekçesiyle haklarında yakalama kararı çıkarılmıştı.