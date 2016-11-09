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Çıplak şaşkınlık

’nın en işlek caddesinde dün çıplak bir kadın ortaya çıktı. Yaya ve araç trafiğini alt üst eden kadın, uzun bir çizme ve sütyenle tüm caddeyi dolaştı

Çıplak şaşkınlık
Yerli ve yabancı turistin her yıl akın ettiği Antalya'da dün sıra dışı bir olay yaşandı! Öğle saatlerinde Muratpaşa İlçesi'nde alışverişin yoğun olarak yapıldığı Güllük Caddesi'nde ortaya çıkan yarı çıplak bir kadın, yaya ve araç trafiğini alt üst etti. Üzerinde sadece uzun bir çizme ve sütyen olan kadın görenleri şaşkına çevirdi. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken kişi cadde üzerinde bulunan mağazaları teker teker gezdi. Kendisine dikkatle bakanlara ise aldırış etmedi. Girdiği dükkanlar da çeşitli ürünlerin fiyatlarını soran çıplak kadının akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edildi. ı görenlerin duruma bir anlam veremediğini ifade eden Nuran D., isimli bir vatandaş "Hem yayalar, hem de araç sürücüleri kadını görünce ne yapacağını şaşırıyor. Bu kadın düzenli olarak bu caddeden çıplak şekilde geçiyor. Daha büyük olaylara sebebiyet verilmeden bu kadın korunmaya alınmalı ve gerekli tıbbi müdahaleler yapılmalı" diye konuştu.
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  • 09 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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