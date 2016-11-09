Çıplak şaşkınlık

Yerli ve yabancı turistin her yıl akın ettiği Antalya'da dün sıra dışı bir olay yaşandı! Öğle saatlerinde Muratpaşa İlçesi'nde alışverişin yoğun olarak yapıldığı Güllük Caddesi'nde ortaya çıkan yarı çıplak bir kadın, yaya ve araç trafiğini alt üst etti. Üzerinde sadece uzun bir çizme ve sütyen olan kadın görenleri şaşkına çevirdi. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken kişi cadde üzerinde bulunan mağazaları teker teker gezdi. Kendisine dikkatle bakanlara ise aldırış etmedi. Girdiği dükkanlar da çeşitliürünlerin fiyatlarını soran çıplakkadının akli dengesinin yerindeolmadığı iddia edildi. Çıplak kadını görenlerin duruma bir anlam veremediğini ifade eden Nuran D., isimli bir vatandaş "Hem yayalar,hem de araç sürücüleri kadınıgörünce ne yapacağını şaşırıyor. Bukadın düzenli olarak bu caddedençıplak şekilde geçiyor. Daha büyük olaylara sebebiyet verilmeden bu kadın korunmaya alınmalı ve gerekli tıbbi müdahaleler yapılmalı" diye konuştu.
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