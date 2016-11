Çığlık atıp tekmelesin dikkati üzerine çeksin

yönelik cinsel istismar sadece ailelerin değil, tüm toplumun en önemli sorunlarından... Bu sorunun üstesinden gelmek için herkese bir takım görevler düşüyor. Yazı dizimizin bugünkü bölümünde Üsküdar Üniversitesi NP Feneryolu Polikliniği'nden Uzman Psikolog Selvinaz Çınar Parlak,sorusunu yanıtlıyor. Ailenin çocuğa bakım ve koruma sağlayacak fiziksel-ruhsal ortamı oluşturamadığı koşullarda çocukların istismara açık hale geldiğine dikkat çeken, şu uyarılarda bulunuyor:"Çocuk ve ebeveyn ilişkisinde güven duygusunun oluşması çok önemli. Bu yüzdenÇocuklarınıza sınırları, kuralları öğretin ancak size güven duyması, aranızdaki sevgi bağının koşulsuz olması sizinle sırdaş da olabilmelerini sağlar.""Ebeveynlerine güven duyan, onların sevgisinden emin olan çocuklar önemli gelişmeleri de aileleriyle paylaşacaktır. Aynı zamanda bu çocuklarSır saklamaması gerektiğini, bir yetişkin ona bir sır verirse ve kimseye söylememesini tembih ederse mutlaka gelip size söylemesini sağlayın. Bedensel dokunmaları ayırt etmeleri için yaşına uygun şekilde farkındalık eğitimini de ihmal etmeyin. Çocuğunuzu her zaman gözetim ve kontrol altında tutun.Kimseye güvenmemek daha iyi olacaktır. Evde bakıcınız varsa kamera sistemi kullanılabilir. Okula giden çocuklarınızda öğretmenin uyarılarına kulak verin.Kendisine tanımadığı birisi yaklaşır da dokunmak veya elini tutmak isterse bağırmasını, tekmelemesini ve dikkat çekmesini söyleyin."kendi başına yapması, yalnız uyuması ve kendi başına yemek yemesi... Çocuk gelişiminde bu 3 davranış çok önemli.Çocuğunuzda herhangi bir şekilde davranış bozukluğu, bir değişiklik sezdiğinizde üzerinde durun ve izleyin. Özellikle içe kapanma, suskunluk, yalnız kalma isteği veya aşırı sinirlilik ve öfke, gece işemeleri, uyku ve yeme bozuklukları, sebepsiz korku atakları varlığında mutlaka profesyonel yardım isteyin ve bu davranışlarının nedenini araştırın.özgüven sahibi olarak yetiştirebilmek, sınır koymayı, 'hayır' diyebilmeyi öğretmek gerekiyor.Çocuk evde düşüncelerini özgürce söyleyebilmeli. Özgüven sahibi, düşüncelerini rahatlıkla dile getirebilen çocuklar yetiştirmek önemli. Bunun için de sağlıklı aile ve çevre gerekli.istismarını önleme ve koruma çalışmaları gösteriyor ki aile işlevsizliği, yani sağlıksız aile yapıları istismar ihtimalinin artmasının başlıca nedenlerindendir.Toplumsal, ekonomik ve ailesel bazı özellikler ne yazık ki çocuk istismarı nı kolaylaştırıyor. Ekonomik sorunlar, barınma koşullarındaki yetersizlikler, düşük eğitim seviyesi, çocuğa ve kadına şiddeti onaylayan sosyal çevre, erken yaşta evlilik, cinsiyet ayrımcılığı gibi kültürel özellikler istismarı kolaylaştırıyor. Yasal sınırlamalar kadar koruyucu ve önleyici çalışmalar da önemlidir.koruyucu ortam çocuğun kendine güven duygusunun gelişmesini engeller ve fazlaca bağımlı olmasına yol açar. Başkasına bağımlı bir ruhsal yapı da yine istismara açık olmak demektir. Aşırı koruyuculuk toplumumuzda "iyi ebeveynlik" olarak algılanabiliyor. Aşırı koruma ve kontrol; bağımlı, talepkar, doyumsuz, tatminsiz, çabuk mutsuz olan, kırılgan ve hassas bir çocuk olmasına yol açar.* Çocuğunuzun size ya da güvenilir başka bir yetişkine nasıl ulaşabileceğini bildiğinden emin olun.* İsmi, adresi ve telefon numarası ile okulunun, akrabalarınızın isim, adres ve telefon numaralarını öğretin.* Kiminle nerede, nasıl zaman geçirdiğini bilin.* Tüm muhtemel bakıcılar ile mülakat yapın ve onlardan referans isteyin.* Adının kıyafetinin üstü gibi rahatlıkla görülebilir yerlerde gözükmemesine dikkat edinProf. Dr. Özkan Pektaş, çocuklarını cinsel istismardan korumak için ailelere şu öneriler de bulundu: "Kimlerle vakit geçirdiğini takip edin ve yakın çevresine sonradan katılan (komşu, aileye yeni katılan biri vs.) çocuğunuzla ilgilenen biri var ise o kişi hakkında bilgi toplayın. Çocuğun sosyal hayatına hakim olun, arkadaşlarını tanıyın. İnternete ulaşımını kontrol ederek gözünüze çarpan bir durumda çocuğunuzla bu konuyu paylaşın. Her şeyden önce iletişiminizi kuvvetli tutun. Çocuk kendini sözlerle ifade edemeyebilir. Bu sebeple davranışlarını gözlemleyin, gözünüze çarpan farklı bir eylemi olursa bu konuyu uygun bir dille çocuğunuzla konuşun