  1. Bulanık suda balık avı...
  2. Sapık müdür

Bu nasıl ceza

Bu nasıl ceza
İstanbul 50. Yıl Türkan Şoray İlköğretim Okulu 7. sınıf öğrencisi C.B., geçtiğimiz günlerde sınıfta arkadaşlarıyla oturuyordu. Sınıf arkadaşı A.A., C.B.'nin elleri havada duvara dayalı bir şekilde çekilmiş fotoğrafını gördü. A.A., fotoğrafı C.B.'ye gösterdi. 14 yaşındaki mağdur çocuk, fotoğrafı gördüğünde ağlamaya başladı ve ailesine anlattı. C.B.'nin ailesi, polise başvurdu. Anne Candan B., "Oğlum durumu anlattığında öğretmenin sosyal medya hesabına baktım. Oğlum dışında birçok öğrencinin, farklı ceza verilmiş halinin yer aldığı fotoğraflar vardı. Şikayetçiyim" ifadelerini kullandı. Öğretmen Yasemin G. ise, "Esprili bir ceza yöntemiydi" diyerek kendini savundu.
  • 09 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar