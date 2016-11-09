Bu nasıl ceza

İstanbul 50. Yıl Türkan Şoray İlköğretim Okulu 7. sınıf öğrencisi C.B., geçtiğimiz günlerde sınıfta arkadaşlarıyla oturuyordu. Sınıf arkadaşı A.A., C.B.'nin elleri havada duvara dayalı bir şekilde çekilmiş fotoğrafını gördü. A.A., fotoğrafı C.B.'ye gösterdi. 14 yaşındaki mağdur çocuk, fotoğrafı gördüğünde ağlamaya başladı ve ailesine anlattı. C.B.'nin ailesi, polise başvurdu. Anne Candan B., "Oğlum durumu anlattığında öğretmenin sosyal medya hesabına baktım. Oğlum dışında birçok öğrencinin, farklı ceza verilmiş halinin yer aldığı fotoğraflar vardı. Şikayetçiyim" ifadelerini kullandı. Öğretmen Yasemin G. ise, "Esprili bir ceza yöntemiydi" diyerek kendini savundu.