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Başbakan Yıldırım'dan önemli açıklamalar

Başbakan Yıldırım, 'deki başkanlık seçimlerinde Donald Trump'ın zaferinin kesinleşmesinin ardından "Trump'ı tebrik ediyoruz" dedi.  Yıldırım, FETÖ elebaşı Gülen'in iadesi için Trump'a çağrıda bulunarak "İade edilirse ilişkilerde yeni sayfa açılır" dedi.

Başbakandan ABDye çağrı!

, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni'ne katıldı.

başkanlığına seçilen Donald Trump'u tebrik eden Yıldırım, şöyle konuştu:

"Sayın Trump'ı tebrik ediyoruz, başarılar diliyoruz. Eminim ki uzun bir geçmişe dayanan Türkiye-ABD stratejik ortaklığının artık tartışmalardan kurtarılmış bir şekilde, Türkiye'nin terörle mücadeledeki hassasiyetini dikkate alan, bölgedeki barış ve istikrarı önceleyen politikalarla geçmişten gelen geleneksel dostluk ilişkilerimizin daha da ileriye götürülmesi için yeni başkana bir fırsat alanı oluşturmuş olur."

"TÜRKİYE-ABD DOSTLUĞU İÇİN YENİ BİR SAYFA AÇMIŞ OLURSUNUZ"
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iadesine ilişkin Trump'a çağrıda bulunan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Amerika Birleşik Devletleri topraklarında yaşayan Fetullah Gülen'in bir an önce ülkemize iadesi konusunda yeni başkana buradan açıkça çağrı yapıyorum. İlişkilerimizi bozan, Amerika ve Türk toplumu arasındaki tarihsel dostluğa zarar veren bu terör örgütü elebaşını, kısa sürede ülkemize iade ederseniz, eminim ki Türkiye-ABD dostluğu için yeni bir başlangıç, yeni bir sayfa açmış olursunuz."
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  • 09 Kasım 2016, Çarşamba 11:40
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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celal celal

turkiyenin imkanlariyla zengin olan aydin dogan yedigi canaga pisliyen birilerine benziyor

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cevapla 09.11.2016 13:24
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