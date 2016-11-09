Başbakan Yıldırım'dan önemli açıklamalar

Başbakan Binali Yıldırım, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni'ne katıldı.

ABD başkanlığına seçilen Donald Trump'u tebrik eden Yıldırım, şöyle konuştu:

"Sayın Trump'ı tebrik ediyoruz, başarılar diliyoruz. Eminim ki uzun bir geçmişe dayanan Türkiye-ABD stratejik ortaklığının artık tartışmalardan kurtarılmış bir şekilde, Türkiye'nin terörle mücadeledeki hassasiyetini dikkate alan, bölgedeki barış ve istikrarı önceleyen politikalarla geçmişten gelen geleneksel dostluk ilişkilerimizin daha da ileriye götürülmesi için yeni başkana bir fırsat alanı oluşturmuş olur."

"TÜRKİYE-ABD DOSTLUĞU İÇİN YENİ BİR SAYFA AÇMIŞ OLURSUNUZ"

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iadesine ilişkin Trump'a çağrıda bulunan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Amerika Birleşik Devletleri topraklarında yaşayan Fetullah Gülen'in bir an önce ülkemize iadesi konusunda yeni başkana buradan açıkça çağrı yapıyorum. İlişkilerimizi bozan, Amerika ve Türk toplumu arasındaki tarihsel dostluğa zarar veren bu terör örgütü elebaşını, kısa sürede ülkemize iade ederseniz, eminim ki Türkiye-ABD dostluğu için yeni bir başlangıç, yeni bir sayfa açmış olursunuz."