  1. Pompalı dehşet
  2. ‘Annesinin yanında’

Banka müdürünü tehdit etmiş

Banka müdürünü tehdit etmiş
Kayseri Develi'de bir süre önce cezaevinden çıkan Nurettin Yürek, önceki gün kendisine boşanma davası açan eşi Asiye Yürek'in çaycı olarak çalıştığı bankaya gitti. Burada banka şubesinin müdürü Recep Taştan'a (35) ateş etti. Cinayetin ardından polisin "Teslim ol" çağrısına uymayan Yürek, açılan ateş sonucu yaralanarak kaldırıldığı hastanede can verdi. Banka dehşetinin perde arkası netleşti. Yürek'in daha önce eşini işten çıkarması için Taştan'ı tehdit ettiği belirlendi. Bankada yaşanan cinayet anı ise kameralarca görüntülendi. 'in olay günü Taştan'a "Ben sana karımı işten çıkaracaksın demedim mi" diye bağırdığı, Taştan'ın ise "Namusuyla çalışıyor neden işten çıkarayım" diye karşılık verdiği öğrenildi.

Ali ALTUNDAŞ
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  • 09 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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