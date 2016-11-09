Banka müdürünü tehdit etmiş

Kayseri Develi'de bir süre önce cezaevinden çıkan NurettinYürek, önceki gün kendisine boşanma davası açan eşi AsiyeYürek'in çaycı olarak çalıştığı bankaya gitti. Burada banka şubesinin müdürü Recep Taştan'a(35) ateş etti. Cinayetin ardından polisin "Teslim ol" çağrısına uymayan Yürek, açılan ateş sonucu yaralanarak kaldırıldığı hastanede can verdi. Banka dehşetinin perde arkası netleşti. Yürek'in daha önce eşini işten çıkarması için Taştan'ı tehdit ettiği belirlendi. Bankada yaşanan cinayet anı ise kameralarca görüntülendi. Nurettin Yürek'in olay günü Taştan'a "Ben sana karımıişten çıkaracaksın demedimmi" diye bağırdığı, Taştan'ın ise "Namusuyla çalışıyor nedenişten çıkarayım" diye karşılık verdiği öğrenildi.
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