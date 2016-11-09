AP'nin skandal Türkiye açıklamasına tokat gibi cevap

Avrupa Birliği ilerleme raporunun açıklanması beklenirken, Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Kati Piri açıklamada bulundu.

DIŞİŞLERİ'NE YANIT VERDİ

Avrupa Parlamantosu Türkiye raportörü Kati Piri, Dışişleri Bakanlığı'nın "Avrupa Birliği Türk halkı nezdinde inandırıcılığını ve itibarını kaybetti" açıklamasına cevap verdi. Piri, "İlişkileri dondurmak vereceğimiz tek yanıt" dedi.

"SONUÇLARINA KATLANIRLAR"

A Haber'de konuşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da, açıklamayla ilgili olarak, "AB müzakereleri kesme kararı gibi bir yola başvuracaklarsa kendileri de sonuçlarına katlanırlar. AB Türkiye ile müzakereleri donduralım gibi bir tehditte bulunuyorsa, bu tehditlerin burada karşılığı yok." dedi.