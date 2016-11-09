Yol Durumu
  1. Kozmik Oda'nın firari savcısı yakalandı!
  2. PKK'ya ağır darbe! Sözde üst düzey yöeticileri...

AP'nin skandal Türkiye açıklamasına tokat gibi cevap

Avrupa Parlamantosu Türkiye raportörü , Dışişleri Bakanlığı'nın "Avrupa Birliği Türk halkı nezdinde inandırıcılığını ve itibarını kaybetti" açıklamasına cevap verdi. Piri, "İlişkileri dondurmak vereceğimiz tek yanıt" dedi.

APnin skandal Türkiye açıklamasına tokat gibi cevap

Avrupa Birliği ilerleme raporunun açıklanması beklenirken, Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü açıklamada bulundu.

DIŞİŞLERİ'NE YANIT VERDİ
Avrupa Parlamantosu Türkiye raportörü Kati Piri, Dışişleri Bakanlığı'nın "Avrupa Birliği Türk halkı nezdinde inandırıcılığını ve itibarını kaybetti" açıklamasına cevap verdi. Piri, "İlişkileri dondurmak vereceğimiz tek yanıt" dedi.

"SONUÇLARINA KATLANIRLAR"
A Haber'de konuşan da, açıklamayla ilgili olarak, "AB müzakereleri kesme kararı gibi bir yola başvuracaklarsa kendileri de sonuçlarına katlanırlar. AB Türkiye ile müzakereleri donduralım gibi bir tehditte bulunuyorsa, bu tehditlerin burada karşılığı yok." dedi.
Etiketler: ,
  • 09 Kasım 2016, Çarşamba 15:33
YORUMLAR 9 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (9 yorum)
fırat23 fırat23

artık karşınızda süt dökmüş kedi gibi miyavlayan bir Türkiye lideri yok soysuz haçlılar. yeniden dirilişimiz karşısında titreyin.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 09.11.2016 17:16
hakan hakan

yanı turkıye hayatta avrupaya gıremnez dıyen avrupalılar sımdıde dondurma kararı almıslar yanı buna gulermısın aglarmısın cokta tın

Aynı Görüşte misiniz?
evet4
hayır0
cevapla 09.11.2016 16:52
tevfik tevfik

yürüyün lan dönekler ,siz çok daha önceden bizim için inandırıcılığınızı kaybetmiştiniz ,terörist seviciler canınız cehenneme

Aynı Görüşte misiniz?
evet4
hayır0
cevapla 09.11.2016 16:47
ufb1453 ufb1453

bende bişey dedi sandım :) kapat deselerdi de bi kurtulsaydık ab den

Aynı Görüşte misiniz?
evet5
hayır0
cevapla 09.11.2016 16:33
alperen alperen

terorist sevici ab sıkıyorsa almıyorum de

Aynı Görüşte misiniz?
evet8
hayır0
cevapla 09.11.2016 16:32
Haberin tüm yorumlarını okuyun (9 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar