Adana'da özel bir okulda İngilizce öğretmeni olarak görev yapan Muradiye AslıhanPek'in (23) annesi AyşePek, 6 ay önce kalp krizi geçirdi. Talihsiz kadınhayatını kaybetti. Babasıyla yaşayan ve annesinin ölümünün ardından bunalıma giren genç öğretmen, dördüncü kattan kendisini boşluğa bırakarak intihar etti. Muradiye AslıhanPek'in cenazesi, otopsinin ardındangözyaşları arasında toprağa verildi.Öğretmenin intihar etmeden önce Facebook hesabından "Annesinin yanında" şeklinde paylaşım yaptığı belirlendi. Muradiye AslıhanPek'in ölümü, ailesinin yanı sıra öğretmenarkadaşlarını ve öğrencilerini kahretti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.