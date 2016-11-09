  1. Banka müdürünü tehdit etmiş
  2. Ana vahşet

‘Annesinin yanında’

‘Annesinin yanında’
Adana'da özel bir okulda İngilizce öğretmeni olarak görev yapan Muradiye Aslıhan Pek'in (23) annesi Ayşe Pek, 6 ay önce kalp krizi geçirdi. Talihsiz kadın hayatını kaybetti. Babasıyla yaşayan ve annesinin ölümünün ardından bunalıma giren genç öğretmen, dördüncü kattan kendisini boşluğa bırakarak etti. Muradiye Aslıhan Pek'in cenazesi, otopsinin ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Öğretmenin intihar etmeden önce Facebook hesabından "Annesinin yanında" şeklinde paylaşım yaptığı belirlendi. Muradiye Aslıhan Pek'in ölümü, ailesinin yanı sıra öğretmen arkadaşlarını ve öğrencilerini kahretti.
Etiketler:
  • 09 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar