Ana vahşet

Cinnet getiren bir anne, dehşet saçtı. Korkunç olay, Afyonkarahisar'da önceki akşam yaşandı. Bir süredir eşinden ayrı yaşadığı öğrenilen 2 çocuk annesiA.Ü. (32), evdeki doğalgaz ocağını açtı. Daha sonra eline geçirdiği bıçakla çocukları 3 yaşındakiErencan Ü. ile 9 yaşındakiE.Ü.'yü bıçakladı. Ardından aynı bıçağı göğsüne 2 kez saplayıp intihar etmeye kalkıştı. Evden gelen çığlık seslerini duyan komşular, A.Ü.'nün yakınlarını arayıp durumu anlattı. Olay yerine giden A.Ü.'nünakrabaları,kapıyı kırarak içeriyegirdiklerinde korkunçmanzarayla karşılaştı. Kanlar içerisinde yerde yatarken bulunan anne ve 2 çocuğu, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak annesi tarafındanbıçaklanan çocuklardan 3yaşındaki Erencan Ü., hastaneyolunda tüm müdahalelererağmen hayata gözlerini kapadı. Talihsiz çocuğun ağır yaralı ağabeyi ile annesinin ise sağlık durumununciddiyetini koruduğu açıklandı. Polis ekipleri soruşturma başlattı. Korkunç olay sırasında evde bulunmadığı öğrenilen baba H.Ü., polis tarafından gözaltına alındı. Ticaretle uğraan H.Ü. ile eşiarasında şiddetli geçimsizlikyaşandığı ve çiftin uzun süredinayrı yaşadığı ortaya çıktı. Güvenlik güçleri, anne dehşetinin yaşandığı evi güvenlik çemberine aldı. Olayla ilgili komşularınifadesine başvurulacağı açıklandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.