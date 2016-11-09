Ana vahşet

Cinnet getiren bir anne, dehşet saçtı. Korkunç olay, Afyonkarahisar'da önceki akşam yaşandı. Bir süredir eşinden ayrı yaşadığı öğrenilen 2 çocuk annesi A.Ü. (32), evdeki doğalgaz ocağını açtı. Daha sonra eline geçirdiği bıçakla çocukları 3 yaşındaki Erencan Ü. ile 9 yaşındaki E.Ü.'yü bıçakladı. Ardından aynı bıçağı göğsüne 2 kez saplayıp intihar etmeye kalkıştı. Evden gelen çığlık seslerini duyan komşular, A.Ü.'nün yakınlarını arayıp durumu anlattı. Olay yerine giden A.Ü.'nün akrabaları, kapıyı kırarak içeriye girdiklerinde korkunç manzarayla karşılaştı. Kanlar içerisinde yerde yatarken bulunan anne ve 2 çocuğu, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak annesi tarafından bıçaklanan çocuklardan 3 yaşındaki Erencan Ü., hastane yolunda tüm müdahalelere rağmen hayata gözlerini kapadı. Talihsiz çocuğun ağır yaralı ağabeyi ile annesinin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu açıklandı. Polis ekipleri soruşturma başlattı. Korkunç olay sırasında evde bulunmadığı öğrenilen baba H.Ü., polis tarafından gözaltına alındı. Ticaretle uğraan H.Ü. ile eşi arasında şiddetli geçimsizlik yaşandığı ve çiftin uzun süredin ayrı yaşadığı ortaya çıktı. Güvenlik güçleri, anne dehşetinin yaşandığı evi güvenlik çemberine aldı. Olayla ilgili komşuların ifadesine başvurulacağı açıklandı.