Almanya Dışişleri Bakanı Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier de Amerika'da yapılan seçimlerin sonucunun Almanya için de küçümsenmemesi gerektiğini söyledi.

"Sonuç, Almanya'da çoğunluğunun dilediğinden farklı çıktı. Ancak elbette sonucu kabul ediyoruz." diyen Steinmeier, kapatılması kolay olmayan derin yararlar açan seçim kampanyasının sonlanmasının da iyi olduğunu kaydetti.

Donald Trump'ın bu sabah ifade ettiği gibi, tüm Amerikalıların başkanı olması istiyorsa, o zaman ilk görevinin seçim kampanyası sırasında açtığı çukurları kapatması gerektiğini belirten Steinmeier, "Özellikle uluslararası siyasette büyük kırılmaların yaşanmasını ümit ediyorum. Trump seçim kampanyası sırasında sadece Avrupa'ya değil, Almanya'ya yönelik de eleştirel sözler söyledi. Ben, Amerikan dış politikasının daha az öngörülebilir ve Amerika'nın daha sık tek başına karar vermeye eğilimli olacağına hazır olmamız gerektiğine inanıyorum" diye konuştu.