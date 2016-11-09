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'yı korku sardı

ABD'de yapılan başkanlık seçimini Trump'ın kazanmasıyla beraber 'yı da korku sardı. Almanya Dışişleri Bakanı, "Sonuç çoğunluğun istediğinden farklı çıktı." diyerek endişesini dile getirdi.

Almanyayı korku sardı

Dışişleri Bakanı Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier de Amerika'da yapılan seçimlerin sonucunun Almanya için de küçümsenmemesi gerektiğini söyledi.

"Sonuç, Almanya'da çoğunluğunun dilediğinden farklı çıktı. Ancak elbette sonucu kabul ediyoruz." diyen Steinmeier, kapatılması kolay olmayan derin yararlar açan seçim kampanyasının sonlanmasının da iyi olduğunu kaydetti.

'ın bu sabah ifade ettiği gibi, tüm Amerikalıların başkanı olması istiyorsa, o zaman ilk görevinin seçim kampanyası sırasında açtığı çukurları kapatması gerektiğini belirten Steinmeier, "Özellikle uluslararası siyasette büyük kırılmaların yaşanmasını ümit ediyorum. Trump seçim kampanyası sırasında sadece Avrupa'ya değil, Almanya'ya yönelik de eleştirel sözler söyledi. Ben, Amerikan dış politikasının daha az öngörülebilir ve Amerika'nın daha sık tek başına karar vermeye eğilimli olacağına hazır olmamız gerektiğine inanıyorum" diye konuştu.
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  • 09 Kasım 2016, Çarşamba 15:56
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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hakan hakan

noldu alamya rengın soldu korkmayın canım arkanızda turkıye var :)

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 09.11.2016 16:55
T&#252;rk74 Türk74

İstersen kabul etme nazi bozuntusu :D

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 09.11.2016 15:59
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