Gaziler ve şehit ailelerinden oluşan yaklaşık bin kişilik grup, Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği önünde toplandı.



Türk bayrakları ile "Merkel şaşırma sabrımızı taşırma", "Beslediğiniz terör sizi ısıracaktır" ve "Almanya haine çanak tutma" yazılı pankartlar taşıyan grup adına basın açıklaması yapıldı.



Basın açıklamasını okuyan Anadolu Köy Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Ziya Sözen, Almanya'nın Türkiye'ye yönelik düşmanca tutumunu protesto etmek için toplandıklarını belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti devleti, tarihinin en kapsamlı ve en şiddetli saldırılarıyla karşı karşıya iken, bizlerin sessiz ve tepkisiz şekilde bir kenarda beklemesi düşünülemez." dedi.

Herhangi bir siyasi gaye ile değil, vicdanlarının sesine kulak vererek bir araya geldiklerini belirten Sözen, "Görüyor ve biliyoruz ki ülkemiz, içeriden ve dışarıdan alçakça bir saldırı altındadır. Bu durum bizlerde ve tüm milletimde derin bir infiale yol açmaktadır." ifadelerini kullandı.

ALMANYA'NIN PERVASIZ TAVRI İNCİTİYOR"

Ziya Sözen, Türkiye'nin uzun süredir güney sınırları boyunca Irak ve Suriye'de yaşanan krizlerin maddi ve manevi yükünü tüm ağırlığıyla sırtında taşıdığını ifade ederek, müttefik olarak kabul edilen devletlerin desteği yerine düşmanca ifadelerine ve eylemlerine muhatap kalındığını kaydetti.

Bu ülkelerin başında yaklaşık 4 milyon Türkiye kökenlinin yaşadığı Almanya'nın yer aldığını söyleyen Sözen, "Geçmişten beri terör örgütlerine ve teröristlere karşı müsamahakar tavrını bildiğimiz Almanya'nın son günlerdeki pervasız tavrı bizleri incitmekte, daha da ötesi öfkelendirmektedir." diye konuştu.

"NAMUS BORCUMUZDUR"

Ziya Sözen, şöyle devam etti:

"Biz diyoruz ki; Almanya asla Kürtlere, Alevilere veya ülkemizdeki herhangi bir etnik gruba, inanç kesimine faydalı olacak bir iş yapmamıştır, yapmaz. Almanya, bugün istismar ettiği, kullandığı kesimleri, yarın işine gelmediği zaman tasfiye yoluna gidecektir. Çünkü bunların derdi üzüm yemek değil, bağcıyı dövmektir. Şehit aileleri, gaziler ve korucular olarak, Türkiye'nin bölünmesi, parçalanması, istikrarsızlığa yuvarlanması için atılan her adımın karşına dikilmek bizim namus borcumuzdur. Şayet biz bugün burada tavrımızı göstermezsek, başta kendi babam olmak üzere, ülkelerinin ve milletlerinin bekası için canlarını veren şehitlerimizin manevi huzurlarında mahcup oluruz."

"ALMANYA'NIN SİCİLİ BOZUK"

Almanya'nın son asırda sebep olduğu 2 dünya savaşıyla on milyonlarca insanın kanına girdiğini, sicilinin bozuk olduğunu ifade eden Sözen, "Bugün de ırkçılığın, yabancı düşmanlığının, İslam düşmanlığının kol gezdiği bir yer olan Almanya, Türkiye'nin terörle mücadelede kullandığı yöntemlere söz söyleyebilecek dünyadaki son devlettir. Kendi mahkemeleri söz konusu olduğunda 'yargı bağımsızlığı' lafını ağızlarından düşürmeyenlerin, Türkiye'deki mahkemelerin kararlarını umursamayarak teröristlere, suçlulara sahip çıkmasını protesto ediyoruz." şeklinde konuştu.

Ziya Sözen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümet üyelerinin bu yönde yaptığı uyarılara aynen katıldıklarını dile getirerek, "kucağını mazlumlar ve mağdurlar yerine teröristlere açanların bunun acısını çekeceğini" ifade etti.

İstiklal Marşı'ndan bir kıta okuyan Sözen ve beraberindekiler, açıklamanın ardından büyükelçilik önüne silah çelenk bıraktı.