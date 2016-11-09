Tasarıda, Alman milletvekillerinin istedikleri zaman İncirlik'e gelip Alman askerleri ziyaret etmelerine olanak tanıyacak bir madde de bulunacak. Tasarıyı hazırlayan Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Alman Hristiyan Birlik Partisi (CDU/CSU) üyeleri, parlamenterlere ziyaret özgürlüğünün dışında İncirlik'te Almanya'ya tahsisli alanın da genişletilmesini istiyor. Alınan bilgiye göre Berlin'in talepleri bunlarla da sınırlı olmayacak. Almanlar, Türkiye'den İncirlik haricinde yeni bir üs de talep edecek ve Alman askerlerinin sayısının artırılmasını isteyecek.



HAFTAYA ALMAN MECLİSİ'NDE

Tasarıyı hazırlayan partilerden SPD'nin savunma politikaları sözcüsü Rainer Arnold, önceki gün yaptığı açıklamada, Türkiye'yi bağımsız bir ülke değil, adeta sömürge gibi gördüğünü ortaya koydu. Tasarıda Ankara'nın Berlin'e yeni üs tahsis etmesi maddesinin yeraldığı bilgisini veren Arnold, metinde ayrıca, Almanlar için yapılacak askeri tesisler ve bunların ölçülerini belirleyen detayların da bulunacağını anlattı. Alman vekillerin istedikleri zaman İncirlik'i ziyaretine olanak tanıyacak maddelerin de tasarıya konulacağını söyleyen Arnold, tasarının önümüzdeki hafta parlamentoya sunulacağını kaydetti.



O MADDELER KRİZ ÇIKARIR

Sözde Ermeni soykırımı yasasını parlamentosundan geçiren Almanya, terör örgütlerine ilişkin tavrıyla da Türkiye'nin tepkisini çekiyor. Önümüzdeki günlerde Berlin-Ankara hattındaki krizlere bir de İncirlik başlığı eklenecek gibi görünüyor. Almanların İncirlik'e ilişkin küstah teklifine Ankara'nın sert tepki vermesi şaşırtıcı olmayacak.



Kaynak:Yeni Şafak