Tasarıda, Alman milletvekillerinin istedikleri zaman İncirlik'e gelip Alman askerleri ziyaret etmelerine olanak tanıyacak bir madde de bulunacak. Tasarıyı hazırlayan Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Alman Hristiyan Birlik Partisi (CDU/CSU) üyeleri, parlamenterlere ziyaret özgürlüğünün dışında İncirlik'te Almanya'ya tahsisli alanın da genişletilmesini istiyor. Alınan bilgiye göre Berlin'in talepleri bunlarla da sınırlı olmayacak. Almanlar, Türkiye'den İncirlik haricinde yeni bir üs de talep edecek ve Alman askerlerinin sayısının artırılmasını isteyecek.
HAFTAYA ALMAN MECLİSİ'NDE
Tasarıyı hazırlayan partilerden SPD'nin savunma politikaları sözcüsü Rainer Arnold, önceki gün yaptığı açıklamada, Türkiye'yi bağımsız bir ülke değil, adeta sömürge gibi gördüğünü ortaya koydu. Tasarıda Ankara'nın Berlin'e yeni üs tahsis etmesi maddesinin yeraldığı bilgisini veren Arnold, metinde ayrıca, Almanlar için yapılacak askeri tesisler ve bunların ölçülerini belirleyen detayların da bulunacağını anlattı. Alman vekillerin istedikleri zaman İncirlik'i ziyaretine olanak tanıyacak maddelerin de tasarıya konulacağını söyleyen Arnold, tasarının önümüzdeki hafta parlamentoya sunulacağını kaydetti.
O MADDELER KRİZ ÇIKARIR
Sözde Ermeni soykırımı yasasını parlamentosundan geçiren Almanya, terör örgütlerine ilişkin tavrıyla da Türkiye'nin tepkisini çekiyor. Önümüzdeki günlerde Berlin-Ankara hattındaki krizlere bir de İncirlik başlığı eklenecek gibi görünüyor. Almanların İncirlik'e ilişkin küstah teklifine Ankara'nın sert tepki vermesi şaşırtıcı olmayacak.
Kaynak:Yeni Şafak
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Almanya Incirlik`ten DERHAL kovulmali!!!!!!!!!!!!!!
Size, sizin puştluklarınızla cevap vermek gerekir ama fıtrata ters.Saçmalamaya devam edin.Karar almak kolay .Nasıl uygulayacaksınız. Bilesiniz ki bizler ölümü korkutmuş bir halkız.Allah'tan başka kimseden korkmayız.
yavaş yavaş, hızlı gidiyoruz.. yakında kapımızda köpek olucaklar. sabır..
pardon Hitler kafalilar siz kimin malina haciz koyuyorsunuz burasi turkiye cumhurriyeti fetô cumhurriyeti degil dazlak kafalilar
Turkiyeyi mustemleke sanmiyorlar ama kucumsuyorlar. Buda en zayif olduklari sey, Kendilerini dev aynasinda goruyor onlardan baska akilli olmadigini saniyorlar. Turkiye cok calsimak zorunda, Sadece sanayii devrimi degil zihniyet devrimi de olmak zorunda ki bu turk dusmanlarinin eline firsat verilmesin.
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