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AK Partili başkanın işyerine bomba atıldı

AK Partili başkanın işyerine bomba atıldı
Şanlıurfa'da 'un iş yerine, PKK'lı teröristler tarafından ses bombalı saldırı düzenlendi. Bu sırada kapalı olan giyim dükkanında ve önünde park halinde bulunan hafif ticari araçta hasar oluştu. Olayın ardından kaçan terör örgütü üyelerinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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  • 09 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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