Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye finans sağlayan ve örgüt faaliyetlerine iştirak edenlere yönelik başlatılan soruşturma kapsamında örgütle bağlantısı olduğu iddia edilen kişilere yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Konya merkezli 8 ilde haklarında gözaltı kararı çıkarılan 54'ü üsteğmen 55 pilotu yakalamak için eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonun sürdüğü bildirildi.