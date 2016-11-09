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8 ilde dev operasyonu

Konya merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik yapılan operasyonda 54'ü üsteğmen 55 hakkında gözaltı kararı alındı. Pilotların gözaltına alınması için operasyonunun sürdüğü öğrenildi.

FETÖnün köstebeklerine büyük operasyon

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca /PDY'ye finans sağlayan ve örgüt faaliyetlerine iştirak edenlere yönelik başlatılan soruşturma kapsamında örgütle bağlantısı olduğu iddia edilen kişilere yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Konya merkezli 8 ilde haklarında gözaltı kararı çıkarılan 54'ü üsteğmen 55 u yakalamak için eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonun sürdüğü bildirildi.
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  • 09 Kasım 2016, Çarşamba 09:05
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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T&#220;RK TÜRK

temizlik imanın yarısıdır. temizleyin VATAN hainlerini.

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cevapla 09.11.2016 09:23
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