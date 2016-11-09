7 göbek Atatürkçüyüm demişti, FETÖ imamıyla görüntülendi!

Haber 10'un haberine göre FETÖ'nün Irak imamı Aytuğ'un Erbil'deki evinde çekildiği ortaya çıkan görüntüde, "7 göbek araştırsalar en fazla bir Atatürkçü bulurlar, başka bir şey değil!" diyerek FETÖ iddialarını reddeden Atilla Taş, Aytuğ ve diğer sekiz kişinin çiğköfte yediği görülüyor.







BARZANİ YÖNETİMİ TÜRKİYE'YE TESLİM ETMİŞTİ

Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi tarafından Türkiye'ye teslim edilen, Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Irak imamı Nurettin Aytuğ, Konya'da tutuklanmıştı.

Konya'da bir bankanın müdürüyken de FETÖ adına "himmet" toplayan Aytuğ'un bir süredir aynı bankanın Erbil şubesinde görev yaptığı öğrenilmişti.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEMİŞTİ

Son olarak FETÖ'cülerin kapatılan yayın organlarından olan Meydan Gazetesinde yazılar yazan Taş, FETÖ soruşturması kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 31 Ağustos'ta Bursa'nın Gemlik İlçesi'nde mola verdiği dinlenme tesisinde gözaltına alınmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Cumhuriyet Savcılığı'nca gözaltına alınan Taş, örgüt üyeliği suçlamasını kabul etmemişti.







Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafın ne zaman çekildiğine dair bir bilgi bulunmuyor.



"SELAM DAHİ VERMEZDİM"

İfadesinde FETÖ'nün hedefi ve amacı doğrultusunda herhangi bir eylemde bulunmadığını, himmet adı altında herhangi bir maddi desteği olmadığını iddia eden Taş'ın, "Eğer bu gazetede çalıştığım için suçlu isem, benim devletim silahlı terör örgütünün gazete çıkarmasına neden izin vermiştir. Ben böyle bir yapılanma içinde olduklarını bilseydim, değil gazetelerinde çalışmayı, selam dahi vermezdim" dediği belirtilmişti.

CHP PARTİ MECLİSİNE GİRMEYİ KIL PAYI KAÇIRMIŞTI

CHP'nin 35. Olağan Kurultayı'nda partinin önemli isimleri çizik yerken, en büyük sürpizlerden birini Atilla Taş yapmıştı. Taş, 462 adaydan 402'sini geçerek 299 oyla 58'inci sırada yer almıştı. Atilla Taş bu sonuçla 52 kişinin girdiği PM'ye girememişti.