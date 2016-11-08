Zırhlı birlikler Şırnak'a ulaştı!

Çankırı'dan sınıra görevlendirilen 28'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı birliklerine ait zırhlı araç yüklü tırlar, Şırnak'ın Silopi ilçesine ulaştı.
Çankırı'da bulunan 28'inci Mekanize Piyade Tugay Komutan Yardımcılığına ait Geliştirilmiş Zırhlı Personel Taşıyıcı (GZPT) ve Zırhlı Personel Taşıyıcılar (ZPT) ile çok sayıda askeri aracı taşıyan tırlar, Silopi merkezden geçerek, ilçeye 10 kilometre uzaklıktaki 172. Zırhlı Tugay Komutanlığı Şehit Ercüment Türkmen Kışlası'na konuşlandırıldı.
Konvoyun geçişine zırhlı araçlar da eşlik etti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.