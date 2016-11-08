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Zırhlı birlikler Şırnak'a ulaştı!

28'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı birliklerine ait unsurlar, Şırnak'ın Silopi ilçesine ulaştı.

Zırhlı birlikler Şırnaka ulaştı!

Çankırı'dan sınıra görevlendirilen 28'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı birliklerine ait zırhlı araç yüklü tırlar, Şırnak'ın Silopi ilçesine ulaştı.

Çankırı'da bulunan 28'inci Mekanize Piyade Tugay Komutan Yardımcılığına ait Geliştirilmiş Zırhlı Personel Taşıyıcı (GZPT) ve Zırhlı Personel Taşıyıcılar (ZPT) ile çok sayıda askeri aracı taşıyan tırlar, Silopi merkezden geçerek, ilçeye 10 kilometre uzaklıktaki 172. Zırhlı Tugay Komutanlığı Şehit Ercüment Türkmen Kışlası'na konuşlandırıldı.

Konvoyun geçişine zırhlı araçlar da eşlik etti.
  • 08 Kasım 2016, Salı 09:57
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