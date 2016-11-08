Zahide Nine’yi kaybettik

Türkiye emekli hemşire ZahideÖzay'ı, Gezi eylemleri sırasındatanıdı. O dönem provokatörlereders veren Zahide Nine, "Bu vatanıaltın tepside kimse bize vermedi.Bu memleket herkesin memleketi,artık yeter" ifadelerini kullanmıştı.Özay, bu sözleriyle herkesin takdirinitoplamıştı. Hatta CumhurbaşkanıErdoğan da mitinglerinde ZahideÖzay'dan övgü ile bahsetmişti.Özay'dan dün acı haber geldi. Birsüredir böbrek yetmezliği çekenÖzay'ın hayatını kaybettiği öğrenildi.
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