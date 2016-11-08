Zahide Nine’yi kaybettik

Türkiye emekli hemşire Zahide Özay'ı, Gezi eylemleri sırasında tanıdı. O dönem provokatörlere ders veren Zahide Nine, "Bu vatanı altın tepside kimse bize vermedi. Bu memleket herkesin memleketi, artık yeter" ifadelerini kullanmıştı. Özay, bu sözleriyle herkesin takdirini toplamıştı. Hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan da mitinglerinde Zahide Özay'dan övgü ile bahsetmişti. Özay'dan dün acı haber geldi. Bir süredir böbrek yetmezliği çeken Özay'ın hayatını kaybettiği öğrenildi.