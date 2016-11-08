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Yolda lı fotoğraf

Yolda ayılı fotoğraf
Karabük'te dün akşam Mehmet Salih Akgün'ün kullandığı otomobil, aniden yola çıkan ya çarptı. Kazaya başka bir araçta karıştı. Sürücüler yara almadan kurtuldu. Ayı ise telef oldu. Yoldan geçen sürücüler, kenara aldıkları ayı ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Telef olan hayvan, daha sonra gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri tarafından ormanlık alanda gömüldü.
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  • 08 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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