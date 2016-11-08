  1. Nazlı bulundu
  2. ‘Silah sattığımızı bilmiyorduk’

Yeni nesil !

Yeni nesil kopya!
Trakya Üniversitesi'nde bazı öğrencilerin sınavlarda cep telefonu kullanarak çektikleri tespit edildi. Öğrenciler hakkında disiplin soruşturması başlatılırken, sayının artması üzerine üniversite yönetimi çareyi cep telefonunu yasaklamakta buldu. Hakkında 'kopya çekmeye teşebbüs' suçundan disiplin soruşturması başlatılan öğrencilerin, akıllı telefonlardaki 'Whatsapp' gibi sohbet programlarını kullandıkları belirlendi. Sınavdan çıkan öğrencinin soruların cevaplarını diğer arkadaşlarına mesaj olarak gönderdiği ya da dışarıdan bir öğrencinin sınavdaki arkadaşlarına programlar sayesinde kopya verdikleri anlaşıldı.
Etiketler: , ,
  • 08 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar