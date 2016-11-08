Yeni nesil kopya!

Trakya Üniversitesi'nde bazı öğrencilerin sınavlarda cep telefonu kullanarak kopya çektikleri tespit edildi. Öğrenciler hakkındadisiplin soruşturmasıbaşlatılırken, sayınınartması üzerine üniversiteyönetimi çareyi ceptelefonunu yasaklamaktabuldu. Hakkında 'kopyaçekmeye teşebbüs'suçundan disiplinsoruşturması başlatılanöğrencilerin, akıllıtelefonlardaki'Whatsapp' gibisohbet programlarınıkullandıkları belirlendi. Sınavdan çıkan öğrencinin soruların cevaplarını diğer arkadaşlarına mesaj olarak gönderdiği ya da dışarıdan bir öğrencinin sınavdaki arkadaşlarına programlar sayesinde kopya verdikleri anlaşıldı.
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