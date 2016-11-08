AK Parti Grup Toplantısını izleyen Putin'in Özel Danışmanı Aleksandr Dugin, TBMM'nin 15 Temmuz FETÖ darbe girişimde hasar gören yerlerini gezdi, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"PUTİN TÜRKİYE'YE STRATEJİK ORTAKLIK TEKLİF EDİYOR"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in mesajı olup olmadığı sorusu üzerine Dugin, Putin'in sözlü mesaj göndermediğini, hareketleriyle zaten mesaj verdiğini belirtti.

Bazı kişilerin söylediklerinden daha fazla işler yaptığını vurgulayan Dugin, "Sayın Putin'in en önemli mesajı Türkiye'ye stratejik ortaklık teklif ediyor ve dostluk elini uzatıyor. Bunu zaten herkes biliyor. Stratejik ortaklığın anlamı nedir? Bunu uzman kişiler ve entellektüel kesimin araştırması lazım." ifadesini kullandı.

"TÜRK-RUS STRATEJİK ORTAKLIĞI NATO ÜYELİĞİYLE ÇELİŞMİYOR MU" SORUSU

Dugin, "Türkiye NATO üyesi, stratejik ortaklık Türkiye'nin pozisyonuyla çelişmiyor mu?" sorusuna, "O sizin kararınız. Siz bağımsız ulusal bir devletsiniz. Kimin sizin yanınızda olduğu, kimin sizin dostunuz olduğu, kimin düşmanınız olduğuna siz karar vereceksiniz. Türkiye parlamentosunu, TBMM'yi bombalayan insanların arkasında kimlerin durduğunu biliyorsunuz. Bu Rusya değil kesinlikle" karşılığını verdi.

"BUNA SADECE TÜRK YETKİLİLER KARAR VERİR"

Türkiye'nin NATO'dan çıkıp çıkmaması gerektiği sorusu üzerine Dugin, bunu sadece Türkiye Cumhuriyeti yetkililerinin karar verebileceğini kaydetti.